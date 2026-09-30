Hơn 600 học sinh được trang bị kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp

Học sinh trao đổi, trả lời các câu hỏi về kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Với chuyên đề “Chủ động phòng ngừa - An toàn trong tình huống khẩn cấp”, chương trình tập trung trang bị cho hơn 600 học sinh những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống đuối nước và kỹ năng ứng phó khi xảy ra sự cố. Từ những tình huống cụ thể, gần gũi với đời sống, học sinh được hướng dẫn nhận diện dấu hiệu nguy hiểm, lựa chọn cách xử lý phù hợp và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn, thầy cô hoặc lực lượng chức năng khi cần thiết.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức, học sinh còn được trao đổi, tương tác và thực hành các kỹ năng xử lý tình huống. Cách truyền đạt trực quan, sinh động giúp các em dễ tiếp cận, ghi nhớ và từng bước hình thành kỹ năng ứng phó bình tĩnh, phù hợp trước những tình huống bất ngờ.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố Huế cho biết, thông qua chương trình, học sinh có thêm những kiến thức, kỹ năng thiết thực, phù hợp với lứa tuổi. Đồng thời, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, khả năng ứng phó trước những tình huống bất ngờ và trách nhiệm trong việc giữ gìn an toàn cho bản thân, bạn bè và những người xung quanh. Hoạt động góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao khả năng tự bảo vệ của học sinh trong cuộc sống hằng ngày.