108 trường nội trú liên cấp vùng biên sẵn sàng đón học sinh ngày 5/9

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: Bá Thăng

Giai đoạn 1 triển khai xây dựng 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 23/8, trong số 99 trường sử dụng ngân sách Trung ương, có 41 trường đạt từ 91% khối lượng trở lên, 54 trường đạt 71-90% và 4 trường đạt từ 70% trở xuống.

Đến nay, 5 trường đã hoàn thành 100% khối lượng, gồm 3 trường tại An Giang và 2 trường tại Đắk Lắk. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, Điện Biên cũng đã hoàn thành và bàn giao.

Các địa phương cam kết đến ngày khai giảng 5/9, toàn bộ 108 trường sẽ đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Trong đó, 56 trường vẫn còn một số hạng mục tiếp tục được hoàn thiện sau thời điểm khai giảng.

Chạy đua với thời gian, bảo đảm trường lớp trước ngày khai giảng

Tại Nghệ An, địa phương có khối lượng xây dựng lớn với 10 trường thuộc giai đoạn 1, các công trình đang tập trung hoàn thiện những hạng mục chính để phục vụ năm học mới. Riêng tại Nhôn Mai, địa phương phấn đấu bảo đảm mặt bằng phục vụ khai giảng ngày 2/9; toàn bộ 10 dự án được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, tỉnh đã huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng cùng cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các công trường, đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho học sinh.

Địa hình, địa chất phức tạp, thiếu vật liệu và nhân công đang là những khó khăn lớn tại một số công trình. Riêng công trình tại Nhôn Mai từng xảy ra sạt lở mái ta luy, buộc phải điều chỉnh phương án xử lý nền và tổ chức lại thi công. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ.

Tại Đà Nẵng, 6 trường tại A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê cũng đang được tập trung hoàn thiện trước mốc 30/8. Hơn 3.000 cán bộ, công nhân, bộ đội và dân quân được huy động tại các dự án.

Riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS La Dêê đã đạt trên 85% khối lượng. Một số hạng mục thuộc khối tiểu học đang được ưu tiên hoàn thiện để phục vụ năm học mới.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm phục vụ khai giảng. Cùng với xây dựng, các điều kiện về giáo viên, thiết bị, ăn ở và vận hành trường cũng phải được chuẩn bị đồng bộ.

Tại Lai Châu, song song với hoàn thiện cơ sở vật chất, 5 trường phổ thông nội trú liên cấp đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đi vào hoạt động. Đến nay, các trường đã tuyển được 5.318/5.320 học sinh, đạt 99,96% chỉ tiêu; trong đó có 4.557 học sinh nội trú và 761 học sinh bán trú. Tỉnh đã bố trí 21 cán bộ quản lý, 281 giáo viên và 28 nhân viên.

Ông Mạc Quang Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, các tổ chuyên môn, tổ quản sinh, tổ bán trú tại các trường mới đang từng bước được kiện toàn. Cùng với chuẩn bị chuyên môn, các trường xây dựng phương án quản lý, bố trí ăn ở và chăm sóc học sinh trong thời gian học tập tại trường.

Đủ điều kiện đón học sinh, an toàn là yêu cầu hàng đầu

Theo ông Phạm Văn Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù một số trường chưa đạt khối lượng thi công như mong muốn, các địa phương đang huy động tối đa nguồn lực để đến ngày 30/8 cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu, đủ điều kiện đưa học sinh vào học.

Những hạng mục phụ như sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu đa năng, bể bơi có thể tiếp tục hoàn thiện sau. Tuy nhiên, theo ông Sinh, tiến độ phải đi đôi với chất lượng và đặc biệt là an toàn khi trường bắt đầu hoạt động.

“Nếu sau khi đã đi vào sử dụng mà vẫn còn thi công thì có thể không an toàn cho học sinh. Do đó, việc thi công phải có khu riêng biệt, dứt điểm”, ông Sinh lưu ý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương tách biệt khu vực thi công với khu vực học tập, sinh hoạt; không để học sinh tiếp cận công trường trong thời gian tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Việc đưa 108 trường nội trú liên cấp vào sử dụng trong năm học mới không chỉ là câu chuyện hoàn thành những công trình xây dựng, mà còn đặt ra yêu cầu bảo đảm các điều kiện để những ngôi trường này hoạt động hiệu quả, lâu dài.

Trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, tạo công bằng và thu hẹp khoảng cách phát triển giáo dục giữa các vùng miền không thể chỉ do riêng ngành giáo dục thực hiện.

Bộ GDĐT đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có nguồn lực hỗ trợ các địa phương xây dựng trường lớp, mở rộng cơ hội tiếp cận học tập.

“Quan trọng nhất là các địa phương tiếp tục dành sự quan tâm thích đáng để đầu tư”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trước hết là kiên cố hóa trường học, xây dựng đủ trường, đủ lớp, tạo điều kiện để học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp cận trường lớp thuận tiện hơn và có điều kiện học tập, trang thiết bị tốt hơn.

Theo Bộ trưởng, đây là trách nhiệm của cả bộ, ngành và địa phương cùng thực hiện.

Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định để những ngôi trường mới phát huy hiệu quả. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng cần đồng thời thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, nhất là giáo viên vùng sâu, vùng xa, trường nội trú; đồng thời sử dụng linh hoạt cơ chế điều động, luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn.

Theo đó, giáo viên có thể được điều động lên công tác tại địa bàn khó khăn trong một hoặc hai năm rồi trở về vị trí cũ. Cơ chế này vừa tạo điều kiện để giáo viên có năng lực tham gia giảng dạy tại vùng khó, vừa góp phần bổ sung nguồn lực cho các trường vùng sâu, vùng xa.

Với tiến độ đang được đẩy nhanh từng ngày, mục tiêu trước mắt là bảo đảm 108 trường đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh ngày 5/9. Về lâu dài, việc đầu tư đồng bộ từ trường lớp, thiết bị đến đội ngũ giáo viên sẽ là nền tảng để các trường nội trú liên cấp vùng biên thực sự trở thành những địa chỉ giáo dục ổn định, góp phần tạo cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.