Bế mạc Giải Bóng đá Sinh viên Huế tranh cúp Intrase lần thứ I

ClockThứ Bảy, 23/05/2026 19:30
HNN.VN - Tối 23/5, Đoàn Thanh niên Đại học Huế tổ chức bế mạc Giải Bóng đá Sinh viên Huế tranh cúp Intrase lần thứ I (Hue Students SV7 2026).

Trao cúp vàng cho đội vô địch nam 

Giải đấu năm nay quy tụ 13 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ đến từ các đơn vị thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế cùng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. 

Từ những vòng bảng đầy kịch tính đến các trận tứ kết, bán kết hấp dẫn, khán giả đã được chứng kiến tinh thần thi đấu “cháy hết mình” của các vận động viên. Những “cơn mưa bàn thắng” ở vòng bảng, các màn lội ngược dòng đầy kiên cường cùng những pha bóng kỹ thuật đẹp mắt tại vòng đấu loại trực tiếp đã tạo nên bức tranh sôi động về sức trẻ, sự gắn kết và khát khao cống hiến của sinh viên Cố đô.

Chung cuộc, đội bóng đá nam Trường Đại học Luật, Đại học Huế và đội bóng đá nữ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế xuất sắc lên ngôi vô địch.

Giải đấu năm nay không chỉ là sân chơi thể thao đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người luôn đề cao vai trò của việc rèn luyện thân thể; đồng thời chào mừng 70 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế, qua đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức trẻ của sinh viên Cố đô nói chung, sinh viên Đại học Huế nói riêng.

Hue Students SV7 2026 cũng góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện bóng đá trong nhà trường, nâng cao thể chất, phát triển phong trào thể dục thể thao và xây dựng lối sống lành mạnh cho sinh viên. Đồng thời, giải đấu tạo sân chơi bổ ích, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị trong Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế; tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu khu vực, quốc gia và quốc tế.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Đại học Huế công bố biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế và Phát triển Nhân lực Intrase. Theo thỏa thuận, Intrase cam kết tài trợ tổng giá trị lên đến 700 triệu đồng trong vòng 5 năm.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group

Giải bóng đá tranh cúp HTA Group lần III – 2026 khai mạc chiều 7/5 tại sân bóng Green City (P. Mỹ Thượng – TP. Huế). Bên cạnh là sân chơi thể thao lành mạnh, đây còn là dịp để các đơn vị tham dự thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Sáng nay, bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng nay (24/4), tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất, biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng trước khi tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp.

