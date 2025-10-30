  • Huế ngày nay Online
Các trường đủ điều kiện sẽ tổ chức dạy học trở lại từ ngày 31/10

HNN.VN - Chiều 30/10, theo thống kê từ các cơ sở giáo dục, toàn thành phố có 168/569 trường đủ điều kiện tổ chức dạy học trở lại từ ngày 31/10.

 Các trường học khẩn trương vệ sinh trường lớp

Các trường học đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đề nghị thông báo đến học sinh, phụ huynh để triển khai thực hiện, bảo đảm kế hoạch thời gian năm học.

Số trường còn lại tiếp tục vệ sinh trường lớp và tổ chức đón học sinh trở lại học bình thường trong những ngày tiếp theo, theo kế hoạch của đơn vị.

Đối với các trường thuộc vùng còn ngập lụt dài ngày như các địa bàn phường Hoá Châu, phường Phong Dinh, xã Quảng Điền… chuẩn bị các điều kiện để triển khai dạy học trực tuyến nếu đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, điện và mạng internet; đồng thời, có phương án củng cố bài học cho học sinh sau khi học trực tiếp, không để ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học của học sinh.

Đối với các trường phải dọn vệ sinh khắc phục sau lũ ngoài khả năng của đơn vị, cần báo cáo Sở GD&ĐT để được kết nối, huy động nhân lực hỗ trợ từ các cơ quan, đoàn thể của thành phố nhằm sớm ổn định tổ chức dạy học.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

 Lực lượng công an hỗ trợ dọn lũ ở Trường Tiểu học Dương Nỗ

Sở GD&ĐT kêu gọi toàn ngành phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong khó khăn bão lũ; cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung khắc phục hậu quả lũ. Các trường vùng cao, khu vực an toàn chủ động kết nối, giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh và Nhân dân vùng thấp trũng đang bị ảnh hưởng nặng.

Để sớm ổn định hoạt động dạy và học, các cơ sở giáo dục huy động lực lượng tại chỗ tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp theo phương châm “nước rút đến đâu, bùn hết đến đó”, bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường. Trong quá trình khắc phục, các đơn vị cần đặc biệt lưu ý an toàn lao động, điện lưới và phòng tránh tai nạn sông nước.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công văn số 4660/SGDĐT-VP ngày 27/10 về công tác phòng tránh tai nạn sau lũ. Các trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nhắc nhở học sinh tuyệt đối không đến khu vực sông, suối, ao, hồ hoặc nơi có nguy cơ sạt lở, đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh, rạch nếu không bảo đảm an toàn, không có trang thiết bị cứu sinh theo quy định.

MINH HIỀN
