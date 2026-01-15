Niềm vui từ Chợ Tết Công đoàn trực tuyến

Cán bộ công đoàn Công ty TNHH Hào Hưng Huế hỗ trợ đoàn viên mua hàng trực tuyến

Những thùng quà “0 đồng”

Tan ca chiều, chị Hoàng Thị Vui, công nhân chuyền may Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế vội vàng xuống phòng bảo vệ nhận thùng quà Tết Công đoàn chị vừa đặt mua từ phiếu mua hàng điện tử (e-voucher) do công đoàn hỗ trợ trong chương trình Chợ Tết Công đoàn.

Chị Vui kể, được tặng e-voucher trị giá 500 ngàn đồng giúp chị chủ động lựa chọn các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết trên nền tảng trực tuyến. Do chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh, chị được cán bộ công đoàn hướng dẫn từng bước để hoàn tất việc đặt hàng.

“Phiếu mua hàng giúp gia đình tôi chuẩn bị Tết chu đáo hơn, bớt đi những tính toán chi tiêu trong thời điểm cuối năm”, chị Vui chia sẻ.

Tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, gần 60 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt thành tích tốt trong lao động sản xuất đã được hỗ trợ mua hàng với giá 0 đồng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Hàng hóa được đặt mua trực tuyến, giao tận nơi, đóng gói cẩn thận với các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Bà Nguyễn Hoàng Nguyên, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh - Xuất nhập khẩu, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế cho biết: Để đoàn viên thuận lợi tham gia chương trình, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã trực tiếp hỗ trợ từ khâu đăng ký, thao tác đặt hàng đến bố trí địa điểm nhận hàng tập trung tại nhà máy. Với những đoàn viên lớn tuổi, chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ công đoàn sẵn sàng hướng dẫn từng bước, bảo đảm ai cũng sử dụng có hiệu quả phiếu mua hàng được tặng. “Cuối năm nhiều việc, song chúng tôi không ngại vất vả. Quan trọng là đoàn viên mua được những món hàng thiết thực, có ý nghĩa trong dịp Tết, cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn”, bà Nguyên chia sẻ.

Không chỉ tại Sơn Hà Huế, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế đã trực tiếp hỗ trợ hơn 200 đoàn viên trong thao tác đặt hàng trực tuyến. Những đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đều được tạo điều kiện tham gia Chợ Tết Công đoàn. “Mong rằng, với sự hỗ trợ này, anh chị em công nhân sẽ có một cái Tết 2026 đầm ấm, đủ đầy hơn bên gia đình”, bà Lê Thị Yến Ly, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế chia sẻ.

Hiện đại nhưng gần gũi

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức được triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước. LĐLĐ thành phố Huế hỗ trợ 4.080 đoàn viên công đoàn, mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/người, phân bổ bình quân không quá 12% tổng số đoàn viên tại mỗi công đoàn cơ sở.

Đối tượng ưu tiên là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; cán bộ công đoàn chịu ảnh hưởng bởi việc sắp xếp bộ máy, tổ chức, phải di chuyển xa. Hình thức hỗ trợ thông qua phiếu mua hàng điện tử giúp đoàn viên chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình.

Theo ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế, việc triển khai Chợ Tết Công đoàn theo hình thức trực tuyến không chỉ phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, mà còn mang lại sự tiện lợi, minh bạch và tiết kiệm chi phí tổ chức. Quan trọng hơn, cách làm này đưa chính sách đến gần hơn với đời sống người lao động. Thay vì nhận những phần quà cố định, đoàn viên được tự tay lựa chọn sản phẩm, tự tay mở thùng quà của mình. Giá trị hỗ trợ vì thế không nằm ở con số, mà ở cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe và được đồng hành.

Từ những thùng quà Tết tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, những đơn hàng được hỗ trợ tại Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế, đến hàng nghìn đoàn viên trên toàn thành phố Huế, Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026 đang mang mùa xuân đến sớm.

Với nhiều công nhân, Tết không chỉ là mâm cỗ đủ đầy, mà còn là cảm giác yên tâm khi phía sau mình luôn có tổ chức công đoàn đồng hành. Và chính từ những điều rất thật ấy, mùa xuân đang lan tỏa, ấm dần trong từng nhà máy, từng mái nhà công nhân trên địa bàn thành phố Huế.