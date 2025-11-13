  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Ngày 17/11, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình - Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam”.

Hội thảo phòng chống bạo lực gia đình 

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh bạo lực gia đình tiếp tục là vấn đề xã hội nhức nhối tại nhiều quốc gia. Sự kiện hướng tới trao đổi kinh nghiệm quốc tế, phân tích khung pháp lý hiện hành của Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu quả bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các tham luận và thảo luận tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Khung khổ pháp lý, trách nhiệm của Nhà nước và cơ chế xử phạt đối với hành vi bạo lực gia đình theo pháp luật Việt Nam; khung chính sách quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tại Cộng hòa Liên bang Đức; mô hình “ngôi nhà an toàn” và các thiết chế hỗ trợ nạn nhân; các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình theo pháp luật Đức; chương trình dành cho người gây bạo lực; kinh nghiệm bảo vệ quyền của nạn nhân bạo lực gia đình ở Australia và những gợi mở cho Việt Nam.

Phiên thảo luận tại buổi tọa đàm ghi nhận nhiều góc nhìn đa chiều từ lý luận đến thực tiễn, góp phần làm rõ những thách thức, hạn chế cũng như nhu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Tọa đàm không chỉ cung cấp thêm dữ liệu khoa học và kinh nghiệm quốc tế mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc đề xuất chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và thúc đẩy môi trường sống an toàn, bình đẳng cho mọi người dân.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
