Ngành Giáo dục TP. Huế phát động ủng hộ người dân Cuba

Học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) ủng hộ nhân dân Cuba

Chương trình mang tên “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Theo kế hoạch, các trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba qua các hình thức: sinh hoạt dưới cờ, tiết học giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm, chiếu phim tư liệu, kể chuyện truyền cảm hứng…

Các trường cũng phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ - Gây quỹ vì Cuba” gắn với các hình thức quyên góp phù hợp trong học sinh; sáng tạo tranh ảnh, thi viết thư gửi bạn nhỏ Cuba. Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ: Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế. Thời gian thực hiện đến hết ngày 16/10/2025.

Sở GD&ĐT khuyến khích các trường tổ chức các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, như: thi vẽ tranh, viết cảm nghĩ, sáng tác thơ văn, tiểu phẩm, video clip ngắn với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, “Bạn nhỏ Việt Nam với bạn nhỏ Cuba”...

Theo Sở GD&ĐT, việc phát động cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cuba trong toàn ngành nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba; góp phần hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.