Viết tiếp câu chuyện đẹp về tình bạn cách nửa vòng trái đất

Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt. Ảnh: QĐND

Những ký ức không thể nào quên!

Có thể nói rằng, tình cảm đặc biệt giữa hai đất nước đã được in vào tâm hồn nhiều người dân Việt Nam rất đỗi tự nhiên từ thuở cắp sách đến trường, qua những vần thơ chan chứa tình cảm của nhà thơ Tố Hữu: “Nửa vòng trái đất, rẽ tầng mây/ Anh đến Cuba một sáng ngày/ Nắng rực trời tơ và biển ngọc/ Đào tươi một dải lụa đào bay”. Và đặc biệt là qua những câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa về sự giúp đỡ của Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng đầy gian khó đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thời kỳ kháng khiến chống Mỹ, Cuba đã phát động nhiều phong trào quần chúng rộng rãi ủng hộ Việt Nam. Ðài Phát thanh Cuba thời kỳ đó dành riêng một kênh phát bằng tiếng Anh sang Mỹ để giới thiệu với Nhân dân Mỹ về tình hình Việt Nam cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân Việt Nam, góp phần tranh thủ dư luận tiến bộ Mỹ để ủng hộ Việt Nam và yêu cầu chấm dứt chiến tranh. Dù còn muôn vàn khó khăn, Cuba đã gửi tặng các thiết bị, máy móc làm đường Trường Sơn, phối hợp xây dựng những tuyến đường huyết mạch qua Cam Lộ, A Lưới, góp phần quan trọng cho tuyến đường vận tải chiến lược chuyển vũ khí, khí tài cho chiến trường miền Nam... Con đường Trường Sơn huyền thoại, được rải bằng mồ hôi và tình đồng chí, là lời nhắc nhớ về một giai đoạn lịch sử đầy gian khổ mà tình nghĩa anh em Việt Nam - Cuba sáng ngời. Trong suốt những năm 80 của thế kỷ XX, Cuba là nước Mỹ Latinh duy nhất sát cánh, đồng lòng cùng Việt Nam chống chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ…

Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Nhân dân Cuba, đặc biệt là lãnh tụ Fidel Castro luôn giữ vị trí đặc biệt. Việt Nam mãi mãi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ mạnh mẽ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà đất nước và Nhân dân Cuba anh em đã dành cho Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro vượt vĩ tuyến 17 đến thăm Quảng Trị năm 1973, đứng trên cao điểm 241 - căn cứ Carol cũ của Mỹ, giương cao ngọn cờ chiến thắng và tuyên bố: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Đồng hành trong thử thách mới

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là cơ hội để Việt Nam nhắc nhớ và tri ân những nghĩa cử, những tấm lòng của bè bạn quốc tế đã kề vai sát cánh và “chia lửa” với Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó không thể không nhắc tới đất nước Cuba anh em. Chương trình vận động “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” được phát động dịp này cũng chính là tấm lòng và nghĩa cử của Việt Nam gửi tới nước bạn vào thời điểm đất nước Cuba đang trải qua thời kỳ khó khăn. Chương trình đã tập hợp hàng triệu triệu trái tim Việt Nam hướng về đất nước và Nhân dân Cuba, gửi đi thông điệp mạnh mẽ: “Việt Nam không bao giờ quên Cuba; Việt Nam mãi ở bên Cuba, cũng như Cuba luôn ở bên Việt Nam”.

Chỉ sau 48 giờ phát động (từ ngày 13/8), chương trình vận động đã nhận gần 140 tỷ đồng - vượt hơn 200% mục tiêu ban đầu và ước tính sẽ vượt xa con số trông đợi sau 65 ngày. Ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, những con số thống kê đóng góp từ 10.000 đồng đến những con số lớn hơn, những chia sẻ cảm động của người dân Việt Nam dù cuộc sống chưa phải dư dả gì cũng dành dụm ủng hộ nước bạn, đủ để nói lên tất cả về giá trị của tình bạn Việt Nam - Cuba. Theo số liệu từ Trang thông tin kinh tế của Thông tấn xã Việt Nam (Bnews), tính đến 9 giờ 30 sáng 26/8, tổng số tiền ủng hộ gửi đến Nhân dân Cuba đã đạt hơn 377 tỷ đồng, với 1,9 triệu lượt người tham gia đóng góp.

Báo The New York Times gọi đây là “làn sóng chia sẻ tình cảm của người Việt Nam với người dân Cuba”. Còn Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez trên mạng xã hội X đã viết những dòng cảm kích gọi đây là “một hành động yêu thương” từ “một dân tộc cần cù, anh hùng, đã đứng lên sau nhiều cuộc chiến và khiến thế giới ngưỡng mộ với sự phát triển bền vững”. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh khi trả lời phỏng vấn báo chí đã cho rằng, đây là cũng là dịp để nâng cao nhận thức, giáo dục, tuyên truyền cho người dân, nhất là thế hệ trẻ về tình cảm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đã gìn giữ, vun đắp suốt 65 năm qua.

Mối quan hệ tốt đẹp vượt lên quan hệ ngoại giao đơn thuần, mà được ví như “tình anh em”, “gắn bó máu thịt” Việt Nam - Cuba, đã được các nhà lãnh tụ cách mạng tiền bối José Martí, Fidel Castro, Hồ Chí Minh, cũng như các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam từng khẳng định: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà”. Thực hiện di huấn của Người, các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần: “Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể Nhân dân Việt Nam!” bằng những hành động thiết thực, cụ thể, giúp đỡ nước bạn trong những thời kỳ khó khăn. Sau khi Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, Cuba rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Việt Nam đã dành cho Cuba sự ủng hộ chân thành, kiên định lập trường ủng hộ Cuba trong cuộc đấu tranh đòi chấm dứt bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính. Nhiều phong trào hỗ trợ Cuba được phát động như 20.000 tấn gạo, 5 triệu suất giấy bút, 5.000 bộ quần áo,... Việt Nam cũng bán gạo cho Cuba với giá ưu đãi, triển khai nhiều dự án nông nghiệp và lương thực, góp phần bảo đảm đời sống cho Nhân dân Cuba.

Trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 9/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm (lúc đó kiêm nhiệm Chủ tịch nước) nhấn mạnh rằng trong lịch sử thế giới, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa Việt Nam - Cuba. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đó là mối quan hệ đặc biệt trong sáng, mẫu mực, thủy chung, trở thành biểu tượng của thời đại, được tạo nên bởi sự gắn kết, đồng cảm, thấu hiểu và sự tương đồng của hai dân tộc về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập, tự do và lý tưởng chủ nghĩa xã hội”.

Tình cảm giữa đất nước và Nhân dân hai nước đã trở thành những giá trị vô cùng cao đẹp - tài sản tinh thần vô giá và cũng là niềm tự hào của hai dân tộc. Những giá trị đó không chỉ sống trong ký ức, mà đang tiếp tục được được bồi đắp bằng sự sẻ chia, đồng hành trong những thử thách mới để tình hữu nghị Việt Nam - Cuba mãi trường tồn với thời gian.