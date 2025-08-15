Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở cấp tiểu học nhờ ứng dụng AI

Học sinh tiểu học tham gia hội thi rung chuông vàng môn tiếng Anh

Hơn 200 giáo viên cốt cán ở bậc tiểu học được trang bị kiến thức tổng quan về AI và xu hướng ứng dụng trong giáo dục; thực hành các công cụ AI hỗ trợ soạn giảng, kiểm tra - đánh giá; ứng dụng AI trong phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc viết và thiết kế bảng tiêu chí đánh giá. Các giáo viên được chia nhóm thực hành, trực tiếp xây dựng sản phẩm bài giảng ứng dụng AI để có thể áp dụng ngay vào giảng dạy.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu hội nhập quốc tế, AI không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ hỗ trợ mà còn góp phần tái cấu trúc phương pháp sư phạm, cá thể hóa quá trình học tập, tối ưu hóa đánh giá. Đặc biệt, với tiếng Anh, việc ứng dụng AI giúp nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2030.

Ứng dụng AI đang mang lại những thay đổi tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở tiểu học, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và học sinh tiếp thu bài học hiệu quả hơn. AI hỗ trợ cá nhân hóa việc học, tạo ra các bài giảng và tài liệu tự động, đồng thời hỗ trợ đánh giá và theo dõi tiến độ học tập.