Điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt tại Trường Tiểu học Thủy Vân

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Sở GD&ĐT kết nối trực tuyến với 40 điểm cầu tại các xã, phường.

Từ đầu mùa bão lụt đến nay, học sinh toàn thành phố phải nghỉ học 4 đợt để phòng tránh bão, lụt; riêng học sinh các vùng thấp trũng đã nghỉ học trên 10 ngày. Trong đợt lũ vừa qua, nhờ các trường chủ động phương án phòng chống tốt, kê dọn lên cao cũng như theo chỉ đạo của thành phố chủ động cho học sinh nghỉ học trước mốc thời gian lũ xuống, vì vậy, đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và cơ sở vật chất trường học.

Toàn thành phố có 3 học sinh tiểu học và mầm non đuối nước xảy ra tại gia đình trong và sau lũ. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tính đến ngày 7/11, thiệt hại ước tính toàn ngành khoảng trên 30 tỷ đồng, tập trung chủ yếu bàn ghế ở tầng 1, sập tường rào, hệ thống phòng chống cháy, sách vở học sinh, vật dụng cá nhân bán trú học sinh, khu vực bếp bán trú và máy vi tính, ti vi do ẩm dài ngày. Ước tính thiệt hại về sách giáo khoa khoảng 4.351 bộ cùng nhiều bộ sách tham khảo, sách truyện…

Trên cơ sở thống kê thiệt hại của các trường, UBND thành phố sẽ phân bổ kinh phí để các trường khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngay sau khi nước rút, các trường đã tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học trở lại ngay sau khi lũ rút.

Hiện, tiến độ thực hiện chương trình đang ở tuần học thứ 9, một số trường còn ở tuần thứ 8. Số trường phải nghỉ học do lũ lụt ít nhất là 4 ngày, nhiều nhất là 11,5 ngày. Tất cả các trường bị ảnh hưởng nghỉ học dài ngày do lũ đều đã xây dụng kế hoạch dạy bù. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cũng được đẩy lùi 1 - 2 tuần, dự kiến kiểm tra từ tuần 11, 12 (khoảng từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 11 hoàn thành kiểm tra giữa kỳ).

Về công tác chuyên môn, Sở GD&ĐT sẽ triển khai công tác điều chỉnh chuyên môn đảm bảo hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học; tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng vào biên chế các cơ sở giáo dục; tổ chức bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi 12 THPT cấp quốc gia...