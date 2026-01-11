Khánh thành 3 phòng thực hành giáo dục STEM

Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM

Xuất phát từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Petrovietnam đã có sáng kiến triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”. Với mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, đây là dự án giáo dục quy mô lớn nhất từ trước đến nay do một doanh nghiệp khởi xướng.

Tại TP. Huế, Petrovietnam tài trợ xây dựng 3 phòng STEM tại Trường THPT Hai Bà Trưng, Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường THCS Nguyễn Tri Phương với tổng kinh phí 11,5 tỷ đồng. Ba trường được lựa chọn đầu tư phòng học STEM lần này đều là những đơn vị có truyền thống, uy tín và năng lực đổi mới mạnh mẽ, với tổng quy mô hơn 4.500 học sinh và gần 280 cán bộ, giáo viên.

Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai giáo dục STEM một cách đồng bộ, bài bản và ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn thành phố có 172 trường từ tiểu học đến THPT triển khai giáo dục STEM với 1.285 dự án khoa học kỹ thuật của học sinh. Việc đưa vào hoạt động 3 phòng học STEM là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các chủ trương của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; từng bước hình thành môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy khoa học, năng lực công nghệ, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Học sinh trải nghiệm tại phòng thực hành giáo dục STEM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, TP. Huế luôn xác định giáo dục là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững, trong đó giáo dục STEM giữ vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục tích hợp giáo dục STEM vào chương trình giáo dục phổ thông một cách hiệu quả; bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên để làm chủ phương pháp dạy học STEM. Các trường cần khai thác tối đa hiệu quả phòng thực hành STEM, gắn hoạt động trải nghiệm với định hướng nghề nghiệp, khoa học và công nghệ cho học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, Petrovietnam đã trao 90 suất học bổng cho học sinh của 3 trường THCS Nguyễn Tri Phương, THPT Hai Bà Trưng và THPT Nguyễn Huệ.