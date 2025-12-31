Hué Plaza đi vào vận hành chính thức

Lãnh đạo UBND thành phố, các đại biểu và lãnh đạo Tập đoàn Vietravel thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Hué Plaza

Theo đại diện Tập đoàn Vietravel, sự kiện là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái du lịch - dịch vụ của Vietravel tại khu vực miền Trung, đồng thời khẳng định năng lực triển khai các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng của tập đoàn.

Thành phố Huế mang trong mình nhiều giá trị di sản của quốc gia và thế giới, là điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để Huế vừa giữ được bản sắc, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách toàn cầu, cần có những dự án mang tính đột phá, kết nối di sản với trải nghiệm hiện đại. Sự ra đời của Hué Plaza chính là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của Vietravel trong việc góp phần định hình diện mạo mới cho du lịch cố đô.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Vietravel

Tọa lạc tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, trung tâm văn hóa - du lịch sôi động của cố đô, Hué Plaza được định vị là tổ hợp thương mại - văn hóa - dịch vụ theo mô hình “All - in - One Destination”, nơi kết nối hài hòa giữa giá trị di sản Huế và các trải nghiệm hiện đại. Công trình có tổng diện tích sàn 5.474 m², gồm 6 tầng nổi và 2 tầng hầm, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, lấy cảm hứng từ kiến trúc Huế truyền thống kết hợp cùng ngôn ngữ đương đại.

Với mong muốn giúp du khách khi đến Huế có được trải nghiệm những giá trị về văn hóa, Hué Plaza tích hợp đa dạng các chức năng như mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật - giải trí, không gian sự kiện và các điểm nhấn trải nghiệm, hướng đến việc kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và làm phong phú thêm hành trình khám phá Huế của du khách trong và ngoài nước. Grand Opening Hué Plaza đánh dấu thời điểm Vietravel chính thức giới thiệu đến công chúng một điểm đến hoàn chỉnh, với các dịch vụ và trải nghiệm được đồng bộ, chuẩn hóa theo định hướng phát triển dài hạn.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel đánh trống khai trương, chính thức đưa Hué Plaza đi vào vận hành

Theo thiết kế, tầng 1 của Hué Plaza là không gian cà phê, không gian thư giãn, check-in; tầng 2 là khu sản phẩm thủ công mỹ nghệ - không gian văn hóa Huế; tầng 3 là không gian di sản áo dài - khu trưng bày, nét truyền thống, tính thẩm mỹ; tầng 4 là khu nhà hàng; tầng 5 là khu tổ chức sự kiện, hội nghị và tầng 6 là khu vực bar lounge (quầy bar).

Tại Hué Plaza, mỗi du khách không chỉ tham quan, mua sắm, giải trí, mà còn thực sự trải nghiệm được “hồn Huế” trong một không gian chuẩn quốc tế. Với mô hình “All - in - One Destination” tiên phong, Hué Plaza bổ sung một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị du lịch, giúp tăng thời gian lưu trú trung bình, gia tăng chi tiêu trên mỗi đầu khách và mở ra cơ hội để Huế đón thêm các dòng khách MICE, khách cao cấp, khách tàu biển quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tham quan và nghe giới thiệu về khu vực ẩm thực Huế tại Hué Plaza

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel nhấn mạnh, dự án Hué Plaza do Vietravel đầu tư xây dựng tại thành phố Huế, đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Vietravel và chính quyền địa phương.

Huế Plaza là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả giữa Vietravel với UBND thành phố Huế, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng dịch vụ - du lịch của thành phố, mà còn thể hiện cam kết đầu tư lâu dài, trách nhiệm và sự đồng hành của Vietravel đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Huế là trung tâm du lịch lớn của đất nước, việc đầu tư và vận hành những công trình, dự án lớn sẽ đóng góp, tạo sự đa dạng trong các sản phẩm du lịch của thành phố.

Lãnh đạo thành phố tham quan không gian giới thiệu, trình diễn các nghề truyền thống của Huế

Thời gian tới, Vietravel mong muốn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và triển khai thêm các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Huế, phát huy giá trị di sản, văn hóa và lợi thế du lịch đặc thù của địa phương, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Với ba thập kỷ hình thành và phát triển, Vietravel hiện là một trong những tập đoàn du lịch - dịch vụ hàng đầu Việt Nam, sở hữu mạng lưới gần 50 chi nhánh và văn phòng trong và ngoài nước, phục vụ hơn một triệu lượt khách mỗi năm. Hué Plaza được xem là kết tinh của hành trình 30 năm ấy, thể hiện định hướng mở rộng vai trò từ doanh nghiệp lữ hành sang đơn vị tham gia kiến tạo điểm đến, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Huế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Cũng theo đại diện Tập đoàn Vietravel, trong thời gian tới Hué Plaza sẽ được tích hợp sâu vào hệ thống sản phẩm du lịch trong nước và quốc tế, trở thành điểm dừng chân quan trọng trong hành trình khám phá Huế và miền Trung, đồng thời mở ra chương phát triển mới trong hành trình 30 năm của Vietravel.