Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Con đường nhiếp ảnh

Các đại biểu tham quan triển lãm trên Con đường nhiếp ảnh vừa mới khánh thành. (Ảnh: Linh Bảo).

Đây là một công trình văn hóa mới, được hình thành trên trục đường Đồng Khởi và tại Công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn.

Tuyến đường Đồng Khởi từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của các triển lãm thời sự-nghệ thuật, khơi nguồn cảm hứng cho việc hình thành một không gian nhiếp ảnh-nghệ thuật cộng đồng. Đồng thời nơi đây cũng là trục kết nối những công trình mang tính biểu tượng của thành phố như: Bưu điện thành phố, Đường sách, Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát Thành phố, Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, công viên Lam Sơn…

Việc khánh thành “Con đường Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh” chính là sự tiếp nối và nâng tầm giá trị của trục đường này. Công trình góp phần làm phong phú diện mạo đô thị, tạo không gian trải nghiệm hiện đại và tương xứng với tầm vóc của một đô thị đặc biệt trong kỷ nguyên mới.

Dự án được triển khai với định hướng sáng tạo và tương tác cao, tập trung vào hai hạng mục trọng tâm là không gian triển lãm trên trục Đồng Khởi (đoạn Nguyễn Du-Lê Thánh Tôn) và Công viên ảnh nghệ thuật Chi Lăng.

Khởi công từ ngày 29/11/2025, đến nay, công trình chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố khẳng định: Nơi đây được định vị để trở thành không gian mở, hội tụ các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, thời sự và mỹ thuật tiêu biểu. Sự kết hợp này không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan đô thị mà còn hình thành một điểm hẹn văn hóa sinh động, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật chất lượng cao ngay tại khu vực trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, công trình còn mang ý nghĩa chính trị đặc biệt khi được thực hiện nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến lược phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa quốc gia.

Đây sẽ là nơi tổ chức các cuộc triển lãm nêu bật thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2020-2035.

Hòa trong không khí tưng bừng của Lễ khánh thành và Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức khai mạc triển lãm ảnh tại Con đường nhiếp ảnh Thành phố với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng-Rạng rỡ Thành phố Bác”.

Tại Công viên ảnh nghệ thuật Chi Lăng và tuyến đường Đồng Khởi-Nguyễn Du, triển lãm trưng bày 88 hình ảnh thể hiện những thành tựu tiêu biểu của Thành phố trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại khu vực đường Đồng Khởi-Lý Tự Trọng, Ban tổ chức cũng trưng bày 40 ảnh với nội dung “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, năng động, hội nhập”.

Đây là bức tranh sinh động về diện mạo đô thị đang ngày càng thay đổi với những công trình trọng điểm như Trung tâm Tài chính quốc tế, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo, các khu đô thị mới, trường học, bệnh viện và hạ tầng giao thông đồng bộ. Đan xen giữa những công trình hiện đại là những hình ảnh ấm áp về sự chăm lo của lãnh đạo thành phố đến nhân dân và không khí lễ hội rực rỡ mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã ra mắt Nhà triển lãm số 158 Đồng Khởi với triển lãm số “Những con mắt của thời gian”.

Thông qua các tư liệu, hiện vật tiêu biểu của lịch sử nhiếp ảnh Thành phố, kết hợp với thiết kế nghệ thuật sáng tạo và công nghệ số hiện đại, triển lãm số “Những con mắt của thời gian” đã làm cho không gian văn hóa-lịch sử trở thành một trải nghiệm giàu cảm xúc và ấn tượng, mang đến cho du khách cách tiếp cận mới mẻ, sinh động và sâu sắc về ký ức đô thị.

Triển lãm “Những con mắt của thời gian” mở ra hành trình đi qua dòng chảy ấy, như mời người xem bước vào một không gian nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, nơi mỗi bức ảnh không chỉ để nhìn, mà để lắng nghe, cảm nhận và kết nối với ký ức của thành phố. Từ một "Hòn ngọc Viễn Đông" của thế kỷ trước trở thành một "Siêu đô thị" năng động, nhưng vẫn đầy sức hút bởi những dấu ấn di sản mang màu sắc thời gian.

Đây là mô hình triển lãm công nghệ số tiên phong tại Việt Nam và là mô hình đặc biệt đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa số. Không gian ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, trình chiếu đa phương tiện và tương tác số nhằm đổi mới cách tiếp cận di sản và nghệ thuật. Nhà triển lãm giới thiệu hành trình lịch sử Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh qua tư liệu, hình ảnh và trải nghiệm số sống động.

Được biết, bên cạnh chức năng trưng bày, Nhà triển lãm còn là trung tâm tổ chức workshop, tọa đàm và trải nghiệm sáng tạo cho cộng đồng. Không gian thực tế ảo, khu check-in công nghệ và các khu tương tác giúp công chúng, nhất là giới trẻ, tiếp cận văn hóa theo cách trực quan, hấp dẫn.

Nhà triển lãm cũng là nơi kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sáng tạo và công chúng trong các hoạt động giao lưu, sáng tác và thử nghiệm ý tưởng mới. Qua đó từng bước hình thành một điểm đến văn hóa-công nghệ-sáng tạo tiêu biểu, góp phần khẳng định hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, tiên phong và giàu bản sắc trong kỷ nguyên số.

