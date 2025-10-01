Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp thành phố năm học 2025-2026

Học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng tham dự kỳ thi

Kỳ thi năm nay có 3.383 thí sinh tham gia, được chia thành 2 bảng thi: chuyên và không chuyên, gồm có các môn thi: Ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tin học...

Với bảng chuyên, thí sinh là học sinh lớp 12 và một số em lớp 10, 11 của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, Trường THPT chuyên Khoa học - Huế; học sinh lớp 12 các trường THPT khác được tuyển chọn vào đội tuyển và có học lực, hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

Ở bảng không chuyên, đối tượng dự thi là học sinh lớp 12 và một số học sinh lớp 11 các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, đạt học lực, rèn luyện loại khá trở lên trong năm học trước và được tuyển chọn vào đội tuyển.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 3 đến 5/10. Môn ngoại ngữ được tổ chức theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm, kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Môn tin học thi thực hành lập trình trên máy vi tính với ngôn ngữ C/C++ hoặc Python. Các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

Đề thi phù hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có tính phân hóa, khuyến khích tư duy và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Kết quả kỳ thi là căn cứ công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố, đồng thời để Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn các đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đây cũng là dịp để các trường rà soát chất lượng đào tạo, điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng học sinh mũi nhọn trong những năm tiếp theo.