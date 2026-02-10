  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 10/02/2026 08:50

Lan tỏa, quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Việt phục bộ hành” tại Ba Lan - Lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế

Truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài một cách toàn diện nhằm nâng cao nhận thức của quốc tế đối với đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Chiến lược hướng tới mục tiêu truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài một cách chủ động, toàn diện, thống nhất và hiệu quả; qua đó nâng cao nhận thức, thiện cảm và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Qua đó góp phần khẳng định vị thế, uy tín, bản sắc và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới…

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh mẽ hàng đầu châu Á; phấn đấu nằm trong Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia.

Chiến lược có mục tiêu: Đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế; hướng tới mục tiêu đón khoảng 70 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm và thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Chiến lược nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động về vai trò của truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài...

Một điểm mới quan trọng của Chiến lược là lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng nội dung và thông điệp truyền thông.

Trong đó, xác định các trụ cột chính tạo nên hình ảnh Việt Nam; xây dựng hệ thống thông điệp truyền thông trọng tâm, trọng điểm; linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn, từng thị trường và từng nhóm công chúng; khai thác các “câu chuyện Việt Nam” - là những câu chuyện, hình mẫu, nhân vật, sự kiện, sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu trên các lĩnh vực để lan tỏa hình ảnh đất nước và xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam...

Một nhiệm vụ nữa của Chiến lược là nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, liên cấp và huy động nguồn lực xã hội; thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá và điều chỉnh linh hoạt.

https://nhandan.vn/lan-toa-quang-ba-hinh-anh-quoc-gia-viet-nam-post942364.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
lan tỏaquảng báhình ảnhquốc giaViệt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khen thưởng học sinh đoạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Ngày 9/2, tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026. Tham dự buổi lễ có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Khen thưởng học sinh đoạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Bước tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam đầu năm 2026

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, tháng 1/2026, ngành du lịch đạt bước tăng trưởng chưa từng có khi đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế - một cột mốc kỷ lục mở ra giai đoạn phát triển mới. Con số trên đã phản ánh niềm tin thị trường, hiệu quả chính sách và sức hút ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Bước tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam đầu năm 2026
Bộ máy tinh gọn, sức mạnh lan tỏa từ cơ sở

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Huế khi hợp nhất với các tổ chức chính trị - xã hội (CT - XH), vận hành theo mô hình bộ máy tinh gọn, thống nhất, từng bước khắc phục chồng chéo, tập trung nguồn lực và phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác vận động Nhân dân, cứu trợ thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ máy tinh gọn, sức mạnh lan tỏa từ cơ sở

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top