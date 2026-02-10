Lan tỏa, quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam

Truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài một cách toàn diện nhằm nâng cao nhận thức của quốc tế đối với đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Chiến lược hướng tới mục tiêu truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài một cách chủ động, toàn diện, thống nhất và hiệu quả; qua đó nâng cao nhận thức, thiện cảm và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Qua đó góp phần khẳng định vị thế, uy tín, bản sắc và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới…

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh mẽ hàng đầu châu Á; phấn đấu nằm trong Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia.

Chiến lược có mục tiêu: Đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế; hướng tới mục tiêu đón khoảng 70 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm và thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Chiến lược nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động về vai trò của truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài...

Một điểm mới quan trọng của Chiến lược là lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng nội dung và thông điệp truyền thông.

Trong đó, xác định các trụ cột chính tạo nên hình ảnh Việt Nam; xây dựng hệ thống thông điệp truyền thông trọng tâm, trọng điểm; linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn, từng thị trường và từng nhóm công chúng; khai thác các “câu chuyện Việt Nam” - là những câu chuyện, hình mẫu, nhân vật, sự kiện, sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu trên các lĩnh vực để lan tỏa hình ảnh đất nước và xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam...

Một nhiệm vụ nữa của Chiến lược là nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, liên cấp và huy động nguồn lực xã hội; thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá và điều chỉnh linh hoạt.

https://nhandan.vn/lan-toa-quang-ba-hinh-anh-quoc-gia-viet-nam-post942364.html