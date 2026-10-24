Hơn 93% học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho các học sinh, sinh viên.

Đợt này, Trường Cao đẳng Du lịch Huế công nhận tốt nghiệp và trao bằng cho 60 học sinh trung cấp khóa 25 và học sinh, sinh viên các khóa trước đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu, điều kiện theo quy định. Trong đợt tốt nghiệp này có 56/60 học sinh, sinh viên được xếp loại từ khá trở lên, chiếm tỷ lệ 93,33%. Tại buổi lễ, nhà trường đã trao tặng khen thưởng cho 9 học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi.

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Huế, trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, trường đã tuyển sinh gần 27.000 người học ở các trình độ và cung cấp cho thị trường lao động khoảng 19.500 nhân lực du lịch, dịch vụ, trong đó có gần 12.000 học sinh, sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp. Nguồn nhân lực được đào tạo đã và đang làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch và nhiều lĩnh vực liên quan trong chuỗi giá trị du lịch.

Dịp này, trường cũng tổ chức trao 52 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với sự đồng hành của các doanh nghiệp và nhà tài trợ.