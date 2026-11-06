Triển khai quy định mới về hoạt động giáo dục tăng cường và đánh giá học sinh

Học sinh sáng tạo với môn học STEM.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường và hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Theo Thông tư 85, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung những nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Hoạt động này không được thu tiền của người học, không dạy trước, dạy lại chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như dạy thêm, học thêm.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, các trường được tổ chức những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ, STEM, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng sống… trên cơ sở tự nguyện tham gia của học sinh và phụ huynh. Việc tổ chức phải bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, chất lượng và kinh phí; không chuyển các hoạt động giáo dục tăng cường sang hình thức giáo dục theo nhu cầu để thu tiền.

Đối với Thông tư 89, một trong những điểm mới đáng chú ý là đẩy mạnh sử dụng học bạ số, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý kết quả học tập và đánh giá học sinh. Thông tư cũng quy định Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung đối với một số môn học được lựa chọn ở các lớp 5, 9 và 12; cho phép các trường THCS, THPT tổ chức kiểm tra, đánh giá trên máy tính khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Những điều chỉnh này hướng đến nâng cao tính khách quan, công bằng và thực chất trong đánh giá học sinh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở giáo dục đã trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định mới, nhất là việc tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu người học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng các phòng chuyên môn đã giải đáp, hướng dẫn, làm rõ những nội dung còn vướng mắc, giúp các trường thống nhất cách hiểu và tổ chức thực hiện đúng quy định.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá bằng tiếng Anh đối với hai môn toán và khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở (THCS).

Giờ học tại Trường THCS Chu Văn An.

Hoạt động tập huấn nhằm giúp giáo viên nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy chuyên môn, tiếp cận các phương pháp tổ chức dạy học phù hợp với đặc thù từng môn học. Trong đó, chú trọng việc sử dụng thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh, xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế hoạt động học tập và hướng dẫn học sinh tiếp cận kiến thức môn học thông qua ngoại ngữ.

Bên cạnh phương pháp giảng dạy, nội dung tập huấn còn hướng đến việc xây dựng câu hỏi, bài tập và tổ chức kiểm tra, đánh giá bằng tiếng Anh phù hợp với mục tiêu môn học, năng lực ngoại ngữ của học sinh, bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hoạt động tập huấn cũng góp phần cụ thể hóa chủ trương từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Theo định hướng này, tiếng Anh không chỉ được giảng dạy như một môn học mà còn được sử dụng trong các hoạt động giáo dục và giảng dạy những môn học phù hợp. Việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai chủ trương, đồng thời mở rộng môi trường sử dụng ngoại ngữ, nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh.