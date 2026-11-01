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ClockThứ Hai, 02/11/2026 05:55

Đưa pháp luật di sản đến gần học sinh

HNN - Từ những buổi tuyên truyền sinh động tại trường học, nhóm sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế góp phần giúp học sinh hiểu hơn về pháp luật di sản, bồi đắp ý thức và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương.

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 Học sinh hứng thú với các phương pháp tuyên truyền pháp luật di sản gần gũi. Ảnh: NVCC

Đổi mới cách tiếp cận

Tại các trường THPT: Nguyễn Trường Tộ, Bùi Thị Xuân và Cao Thắng, nhóm sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức những buổi tuyên truyền pháp luật về di sản văn hóa. Qua đó, tìm hiểu nhận thức của học sinh về di sản để đề xuất hình thức giáo dục phù hợp.

Bùi Ngọc Minh Châu, học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em hiểu rằng, bảo vệ di sản không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Những việc tưởng chừng nhỏ như không viết, vẽ lên di tích, không xả rác hay ứng xử đúng mực khi tham quan cũng góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa của Huế. Được tìm hiểu bằng những hình thức sinh động, gần gũi với thực tế, chúng em dễ nhớ và biết cách vận dụng vào cuộc sống hơn”.

Những buổi tuyên truyền là một phần trong quá trình thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bảo vệ và phát huy di sản văn hóa Huế cho học sinh trung học phổ thông”, do sinh viên Trần Đàm Minh Thương làm chủ nhiệm. Đề tài đạt giải Ba cấp Đại học Huế và giải Ba Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Từ câu hỏi làm thế nào để học sinh không chỉ biết mà còn hiểu và vận dụng đúng các quy định pháp luật về di sản, nhóm nghiên cứu đề xuất đổi mới cách tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, video ngắn, ấn phẩm hình ảnh và hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh nhận diện những hành vi có thể gây tổn hại đến di tích, di sản.

Sinh viên Trần Đàm Minh Thương, chủ nhiệm đề tài cho biết, nhóm chú trọng xây dựng nội dung phù hợp với lứa tuổi học sinh, gắn với những tình huống thực tế. Thông qua khảo sát mức độ hiểu biết về pháp luật di sản văn hóa của học sinh THPT, nhóm nhận diện những nội dung cần chú trọng để đề xuất giải pháp giáo dục phù hợp. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, nhóm khuyến khích học sinh xây dựng video ngắn, sản phẩm truyền thông giới thiệu di tích hoặc chia sẻ những cách ứng xử phù hợp khi đến các địa điểm văn hóa.

Lan tỏa trách nhiệm gìn giữ di sản

Ông Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho rằng, giáo dục pháp luật về di sản trong trường học giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị di sản và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa Huế. Để đạt hiệu quả lâu dài, hoạt động này cần gắn với giáo dục địa phương, chương trình ngoại khóa và trải nghiệm. Học sinh có thể tìm hiểu những tình huống thực tế, trao đổi về cách ứng xử khi tham quan di tích hoặc trực tiếp khám phá di sản tại địa phương. Qua đó, kiến thức không dừng ở việc ghi nhớ mà có cơ hội chuyển thành hành động.

Theo Thạc sĩ Trần Cao Thanh, giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, kết quả nghiên cứu cần được tiếp tục phát triển và triển khai tại nhiều trường học để tạo thêm cơ hội cho học sinh tìm hiểu các giá trị văn hóa Huế: “Đề tài không nên dừng lại trong phạm vi nghiên cứu của sinh viên mà cần được nhân rộng, gắn với những hoạt động giáo dục và quảng bá văn hóa của thành phố. Các chương trình như Festival Huế, hoạt động giới thiệu làng nghề truyền thống hay sự kiện văn hóa, du lịch đều có thể trở thành dịp để học sinh tìm hiểu sâu hơn về di sản”.

Phương Thảo
 Từ khóa:
pháp luậtdi sảnhọc sinh
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