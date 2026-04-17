Hơn 700 học sinh tham gia hội thi học sinh năng khiếu cấp tiểu học

Phường Hương Thủy gặp mặt động viên học sinh tham gia hội thi

Hội thi diễn ra tại 4 điểm thi, gồm: Trường Tiểu học Kim Đồng (xã A Lưới 2), Trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì (xã Phú Lộc), Trường Tiểu học Điền An (phường Phong Thái) và Trường Tiểu học Xuân Phú (phường Vỹ Dạ).

Tham gia hội thi có 720 học sinh lớp 5 đến từ 211 trường tiểu học trên địa bàn thành phố, tham gia thi 4 môn: tiếng Việt, toán, tiếng Anh và tiếng Pháp. Các thí sinh tham dự hội thi đều được tuyển chọn từ những học sinh có thành tích học tập nổi bật, được các trường bồi dưỡng bài bản ở các môn tiếng Việt, toán và ngoại ngữ.

Nội dung, hình thức thi được xây dựng phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, có tính phân hóa. Với môn tiếng Việt và toán, thí sinh làm bài tự luận trong 60 phút. Môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) kết hợp trắc nghiệm và tự luận, gồm phần nghe 20 phút và các phần đọc, viết, kiến thức ngôn ngữ 40 phút.

Hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo; đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy, giao tiếp và hợp tác cho học sinh. Đây không chỉ là dịp để học sinh thể hiện năng lực mà còn là môi trường giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, đồng thời tạo nền tảng ươm mầm học sinh giỏi trong những năm tiếp theo.

Thời gian qua, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu được các trường triển khai khá đồng bộ, với sự tham gia tích cực của giáo viên và sự đồng hành của phụ huynh. Quá trình ôn luyện được triển khai nghiêm túc, giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát huy năng lực cá nhân.

Cùng ngày, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh lớp 1, 2, mang đến sân chơi bổ ích, tạo hứng thú học ngoại ngữ cho các em ngay từ những năm đầu cấp.

Học sinh tham gia cuộc thi theo hình thức “Rung chuông vàng”

Cuộc thi thu hút 200 học sinh tham gia theo hình thức “Rung chuông vàng”. Các câu hỏi không chỉ xoay quanh kiến thức, kỹ năng tiếng Anh mà còn tích hợp nội dung khoa học thường thức và kiến thức xã hội, được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Qua đó, học sinh có cơ hội rèn luyện vốn từ, khả năng phản xạ ngôn ngữ, đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp, sự tự tin khi tương tác với giáo viên nước ngoài.



Thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ của Bộ GD&ĐT, năm học này, nhà trường triển khai cuộc thi cho tất cả các khối lớp. Đây là hoạt động thường niên, góp phần tạo môi trường thực hành tiếng Anh ngoài lớp học, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên, sinh động.

Trong bối cảnh hội nhập, tiếng Anh ngày càng trở thành công cụ quan trọng để tiếp cận tri thức và mở rộng cơ hội phát triển. Vì vậy, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt ở khối lớp đầu cấp, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh cho học sinh.

Cuộc thi là một trong những hoạt động cụ thể hóa định hướng này, góp phần khơi dậy niềm yêu thích học ngoại ngữ, rèn luyện sự nhanh nhạy, tự tin cho học sinh ngay từ những bước học đầu tiên.