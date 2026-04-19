  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 19/04/2026 14:56

Nền tảng cho sự phát triển vững bền của đất nước

Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9/9/2025) của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu là phải có thay đổi toàn diện và các giải pháp đột phá về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

 Khám, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Một trong những yêu cầu quan trọng là phải chuyển trọng tâm từ khám, chữa bệnh thụ động sang chủ động phòng bệnh; chuyển từ việc can thiệp y tế ở giai đoạn muộn sang việc tầm soát, quản lý, bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm, từ xa, ngay tại tuyến cơ sở.

Việc chuyển trọng tâm này hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống lành mạnh... Đây là sự thay đổi lớn về phương pháp tiếp cận chuyên môn y tế, vừa là cuộc cải cách sâu rộng, đặt người dân vào vị trí trung tâm, lấy việc bảo vệ sức khỏe từ khi chưa mắc bệnh làm mục tiêu cao nhất.

Để hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu mà Nghị quyết số 72-NQ/TW cũng như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tại lễ phát động Ngày Sức khỏe toàn dân được tổ chức mới đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị các cấp, các ngành cần coi công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Với mỗi người dân, cần coi việc rèn luyện thân thể, thể dục thể thao thường xuyên là một nhu cầu tự thân, một thói quen hằng ngày. Một yêu cầu mới được nhấn mạnh, đó là xây dựng và thực hành văn hóa sức khỏe.

Văn hóa sức khỏe được thể hiện ở việc thực hiện với lối sống khoa học, văn minh, dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, ăn sạch, uống sạch, ở sạch; hạn chế hút thuốc lá, rượu bia và các chất gây hại cho sức khỏe; bảo vệ môi trường sống chung quanh để tạo ra không gian sống xanh-sạch-khỏe.

Mỗi người dân cần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, đừng đợi đến khi có bệnh mới đi tìm bác sĩ mà hãy chủ động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh tật. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh sẽ góp phần phòng chống bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với ba gánh nặng về dinh dưỡng, đó là: Tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em; thiếu vi chất dinh dưỡng tại các khu vực khó khăn, nhóm đối tượng dễ tổn thương; tình trạng thừa cân, béo phì đang tăng nhanh tại khu đô thị, thành phố lớn. Trong đó, thừa cân, béo phì gia tăng là nguyên nhân chính làm cho các bệnh không lây nhiễm tăng nhanh.

Để giải quyết được cả ba gánh nặng về dinh dưỡng nêu trên, mỗi cá nhân cần có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh trong suốt vòng đời của mình. Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ, để có chế độ dinh dưỡng lành mạnh cần thay đổi từ bữa ăn tại mỗi gia đình vì thực tế hiện nay người Việt đang tiêu thụ lượng muối gần gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Có ba “thủ phạm” gây tác hại lớn đối với sức khỏe cần phải kiểm soát chặt chẽ gồm: Muối, rượu bia và thuốc lá, trong đó giảm muối trong bữa ăn hằng ngày là giải pháp đơn giản mang lại hiệu quả lớn và thiết thực để bảo vệ sức khỏe mỗi cá nhân, cả gia đình. Việc giảm muối cần được bắt đầu ngay từ khâu lựa chọn thực phẩm, đi chợ đến chế biến bữa ăn hằng ngày. Một chế độ ăn khoa học cần bảo đảm cân bằng giữa các nhóm chất, đồng thời hạn chế các yếu tố nguy cơ.

Sức khỏe là vốn quý nhất đối với mỗi người dân, là nền tảng và động lực cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Bên cạnh nỗ lực của Nhà nước, các cơ quan chuyên môn thì vai trò của mỗi người dân đóng vai trò quyết định. Bắt đầu thay đổi, xây dựng và thực hành văn hóa sức khỏe để có lối sống lành mạnh, khoa học không chỉ tốt cho mỗi người mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội.

https://nhandan.vn/nen-tang-cho-su-phat-trien-vung-ben-cua-dat-nuoc-post956721.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
phát triểnvững bềnđất nướcNghị quyết số 72
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top