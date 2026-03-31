469 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố cấp THCS

Đội tuyển học sinh giỏi của Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân) đoạt 17 giải

Theo đó, có 469 học sinh đoạt giải, gồm: 15 giải Nhất, 72 giải Nhì, 127 giải Ba và 255 giải Khuyến khích. Đây là những học sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ các trường THCS trên địa bàn, thể hiện năng lực học tập và tư duy nổi bật ở nhiều môn học.

Kỳ thi được tổ chức trong hai ngày 21 - 22/3 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, thu hút 1.385 học sinh tham gia dự thi. Các thí sinh tranh tài ở các môn: ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tin học.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục THCS hiện hành, tập trung ở mức độ thông hiểu và vận dụng; đồng thời có phần nâng cao nhằm phát hiện và lựa chọn học sinh có năng khiếu ở từng môn học. Qua đó, kỳ thi không chỉ đánh giá kết quả học tập mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn học sinh giỏi cho cấp học tiếp theo.