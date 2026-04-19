  • Huế ngày nay Online
Thể thao
Vòng 6 Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026:

CLB Bóng đá Huế có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

ClockChủ Nhật, 19/04/2026 19:32
HNN.VN - Dù không quá lấn lướt trước đội khách được đánh giá yếu hơn về mọi mặt, nhưng đội chủ sân Tự Do vẫn đạt được mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà sau chuyến đón tiếp CLB Trẻ Công an Hà Nội vào chiều 19/4 trong khuôn khổ vòng 6 (lượt trận thứ 5) Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026.

Những cổ vũ đến từ khán đài đã góp phần vào chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của CLB Bóng đá Huế. Ảnh: Công Tấn

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Trẻ Công an Hà Nội mới là đội nhập cuộc chủ động hơn. Với tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn (54% so với 46%), đội khách cho thấy ý đồ áp đặt lối chơi bằng những pha triển khai bóng nhanh, tận dụng tốc độ ở 2 hành lang cánh. 

 Các tình huống xuống biên được thực hiện khá bài bản, buộc hàng thủ Huế phải lùi sâu. Nhưng dù có phần chiếm ưu thế về thế trận, Trẻ Công an Hà Nội vẫn chưa tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng để chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau khoảng 10 phút có phần bị lép vế, CLB Bóng đá Huế dần lấy lại thế trận bằng khả năng vận hành trơn tru của tuyến giữa, những pha bọc lót hiệu quả của tuyến trên cùng các pha lên bóng ở 2 biên.

Cũng từ thời điểm này, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao khi cả 2 đều lựa chọn tấn công biên, nhưng điều này cũng đồng thời làm giảm tính đột biến ở khu vực trung lộ.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, CLB Bóng đá Huế có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội (61%) và liên tục gia tăng sức ép lên khung thành đối phương. Nhưng trước lối chơi áp sát, quyết liệt của đội khách, những pha tấn công của các chân sút áo trắng vẫn chỉ dừng ở mức cơ hội.

Kịch bản hiệp 2 không nhiều thay đổi, khi CLB Trẻ Công an Hà Nội vẫn là đội giành quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn ở những phút đầu tiên. Nhưng ở chiều ngược lại, các học trò HLV Lê Chí Nguyện mới là đội tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm.

Thay vì tấn công biên, CLB Bóng đá Huế đã có nhiều hơn những pha tấn công trung lộ, đồng thời giành lại quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 51%. Và đến phút 68, các học trò HLV Lê Chí Nguyện chạm đến 3 điểm khi có bàn thắng đẹp mắt vào lưới đối phương.

Có lẽ rút kinh nghiệm ở trận hòa 1-1 trước CLB Trẻ Hà Nội ở vòng trước, sau bàn thắng, đội chủ sân Tự Do tiếp tục gia tăng sức ép bằng những cú đấm thẳng vào trung lộ nhằm nhân đôi cách biệt, đồng thời giảm nhẹ áp lực cho hàng thủ.

Và với lối chơi tập trung, cùng khả năng điều tiết, bọc lót hiệu quả của cả 3 tuyến, CLB Bóng đá Huế đã giành trọn 3 điểm trước CLB Trẻ Công an Hà Nội sau 90 phút thi đấu. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của thầy trò HLV Lê Chí Nguyện sau 5 trận ra quân ở mùa giải năm nay, qua đó tạo đà tâm lý cho toàn đội, đồng thời thắp lên hy vọng đánh chiếm 1 trong 2 suất dẫn đầu bảng A sau khi kết thúc vòng loại.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: CLB bóng đá Huếsân Tự Dogiải hạng Nhìcầu thủbóng đá
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Huế bước vào vòng 6 (lượt trận thứ 5) bằng chuyến đón tiếp CLB Trẻ Công an Hà Nội trên sân nhà Tự Do vào chiều 19/4. Trước đối thủ thua sút về mọi mặt, đây là cơ hội để đội chủ sân Tự Do tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà.

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top