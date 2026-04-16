Việt Nam tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng

Tham tán Công sứ Phạm Quang Huy - Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cho biết Việt Nam đã chính thức có công hàm gửi Tổng Giám đốc WTO và các ủy ban liên quan.

Quyết định này được Chủ tịch Ủy ban Các bên tham gia ITA2 thông báo tại phiên họp của Ủy ban ngày 15/4. Tại phiên họp, đại diện Việt Nam đã chính thức gửi công hàm tới Tổng Giám đốc WTO và các Ủy ban liên quan tại WTO về khởi động đàm phán tham gia ITA2. Thông báo đã được WTO gửi tới tất cả các thành viên.

Trước đó, theo TTXVN, tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Đại sứ Mai Phan Dũng đã thông báo về việc Việt Nam chính thức quyết định tham gia ITA2.

Tổng Giám đốc WTO đánh giá đây là quyết định quan trọng và việc tham gia ITA2 góp phần mở rộng không gian để Việt Nam thu hút đầu tư chất lượng cao và phát triển ngành công nghiệp số.

Tại phiên họp ngày 15/4, đại diện Việt Nam đánh giá cao vai trò của ITA2 trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin, góp phần giảm chi phí, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Trong phát biểu hoan nghênh Việt Nam tham gia ITA2, các thành viên Hiệp định, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Thụy Sĩ, Anh và Liên minh châu Âu (EU), nhấn mạnh đây là động lực tích cực mà WTO cần hiện nay, đồng thời khẳng định ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đàm phán.

