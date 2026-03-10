Nỗ lực cho ngày hội toàn dân

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác niêm yết đại biểu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp ở phường Hương An

Chủ động, làm chắc từng khâu

Tại TBC số 1, thôn Bao La - Đức Nhuận, xã Đan Điền, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương nhưng nền nếp. Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng trang trọng; danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử được niêm yết công khai; hòm phiếu, con dấu, tài liệu phục vụ bầu cử được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng nhiều lần.

Ông Thái Văn Phước, Tổ trưởng TBC số 1 cho biết, tổ có 11 thành viên và được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng: Người điều hành chung, người ghi biên bản, người dò danh sách cử tri, phát phiếu, đóng dấu “đã bỏ phiếu”, phụ trách hậu cần và bảo vệ an ninh trật tự. Các thành viên còn được phân công theo dõi từng xóm để nắm chắc tình hình cử tri, kịp thời xử lý những phát sinh.

“Toàn thôn có 1.172 cử tri. Số lượng cử tri đông nên từng khâu đều phải rà soát kỹ, bảo đảm chính xác tuyệt đối. Chúng tôi quán triệt tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng luật, để mỗi lá phiếu thực sự thể hiện ý chí của bà con”, ông Phước chia sẻ.

Anh Trần Văn Triển, thành viên phụ trách bảo vệ tại TBC số 1, thôn Bao La - Đức Nhuận cho biết, đây là lần thứ 4 anh tham gia phục vụ bầu cử. Những ngày qua, anh cùng lực lượng công an, dân quân tham gia trực đêm, bảo đảm an toàn khu vực niêm yết danh sách và địa điểm bỏ phiếu. “Giữ gìn an ninh trật tự để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thông suốt là nhiệm vụ quan trọng. Được góp sức cho ngày hội lớn của đất nước là niềm tự hào của tôi”, anh Trần Văn Triển nói.

Tại phường Thuận Hóa, công tác chuẩn bị cũng được triển khai sớm và bài bản. Riêng đơn vị bầu cử số 2 có 6 khu vực bỏ phiếu. Ban bầu cử đã chủ động rà soát công dân trong độ tuổi đủ điều kiện bầu cử; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để đối chiếu, cập nhật biến động nhân khẩu, bảo đảm không bỏ sót hoặc trùng lặp tên cử tri.

Ông Nguyễn Bá Vương, Trưởng ban Bầu cử số 2 phường Thuận Hóa cho biết, việc phân công nhiệm vụ được thực hiện cụ thể đến từng thành viên, gắn trách nhiệm cá nhân với từng phần việc. “Chúng tôi xác định phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở, làm chắc từng bước thì ngày bầu cử mới thực sự an toàn, đúng quy định”, ông Vương nhấn mạnh.

Thích ứng yêu cầu mới, nâng cao kỷ luật quy trình

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, toàn thành phố đã thành lập 676 TBC tại các khu vực bỏ phiếu, với 14.016 thành viên tham gia. Mỗi tổ có từ 11 đến 21 thành viên, gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đại diện cử tri địa phương.

TBC đảm nhiệm toàn bộ quy trình tại khu vực bỏ phiếu: Bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, tiếp nhận và phát phiếu bầu có đóng dấu, thông báo ngày giờ và địa điểm bỏ phiếu, giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và chuyển kết quả theo quy định. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự chính xác và kỷ luật cao, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung.

Danh sách cử tri được lập và niêm yết đúng quy định, khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID. Việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần rút ngắn thời gian rà soát, hạn chế trùng lặp, nâng cao tính minh bạch và độ chính xác của dữ liệu.

Thực tế triển khai cũng phát sinh không ít khó khăn. Theo ông Nguyễn Bá Vương, tại địa bàn có dự án chung cư Đống Đa đang xây dựng, nhiều hộ dân tạm cư ở địa phương khác nên việc xác định nơi bỏ phiếu gặp trở ngại. Ban bầu cử đã chủ động liên hệ từng hộ, phối hợp tổ dân phố, sử dụng các nhóm Zalo cộng đồng để thông tin kịp thời. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, đến nay cơ bản cử tri đều nắm rõ nơi và thời gian bỏ phiếu.

Đây cũng là đợt bầu cử đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều điều chỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thành viên các TBC trong việc nắm chắc quy định, xử lý tình huống linh hoạt nhưng đúng luật. Vì vậy, công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ được tăng cường; phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, y tế trong ngày bầu cử được xây dựng cụ thể, sát thực tế.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố đánh giá, đến thời điểm hiện tại, các TBC trên địa bàn đã sẵn sàng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; cơ sở vật chất, hòm phiếu, tài liệu phục vụ kiểm phiếu được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy cách; các tình huống phát sinh đều có phương án xử lý.

Từ trung tâm thành phố đến từng thôn, tổ dân phố, tinh thần trách nhiệm ấy đang được cụ thể hóa bằng sự tỉ mỉ trong từng danh sách, sự nghiêm túc trong từng bước kiểm phiếu và ý thức kỷ luật của mỗi thành viên TBC. Ở đó, vai trò “mắt xích” không chỉ là khâu tổ chức kỹ thuật mà còn là điểm tựa bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện trọn vẹn.