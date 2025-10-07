Phòng học STEM: Không gian nuôi dưỡng sáng tạo

Học sinh trải nghiệm không gian học tập hiện đại

Cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại

Trường THCS Nguyễn Tri Phương cùng Trường THPT Hai Bà Trưng, Trường THPT Nguyễn Huệ vừa đưa vào sử dụng 3 phòng thực hành giáo dục STEM thuộc Chương trình Stem Innovation Petrovietnam do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ. Mỗi phòng đều được thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến, như: Bảng tương tác thông minh, hệ thống AI-IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC, bộ thí nghiệm năng lượng - môi trường. Mô hình được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế và Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phục vụ các hoạt động thực hành trải nghiệm STEM/STEAM cho giáo viên và học sinh.

Nguyễn Khắc Hưng Nam, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Tri Phương tỏ ra thích thú sau khi được tham quan không gian học tập hiện đại và trực tiếp khám phá các ứng dụng công nghệ, đặc biệt là Robotics và AI. Theo Hưng Nam, phòng học không chỉ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, sinh động mà còn giúp em mở mang tầm nhìn, khơi dậy niềm say mê tìm hiểu khoa học - công nghệ. “Sau khi được trải nghiệm, em cảm thấy rất may mắn khi nhà trường được quan tâm đầu tư môi trường học tập hiện đại, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sớm với những công nghệ tiên tiến”, Hưng Nam bày tỏ.

Cô Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết, phòng học thực hành giáo dục STEM mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả học sinh và giáo viên của nhà trường. Có phòng học hiện đại, chất lượng giáo dục của trường trong lĩnh vực STEM được nâng cao, đặc biệt ở các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học và công nghệ. Học sinh có thêm cơ hội vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, được rèn luyện nhiều kỹ năng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu hơn trong hoạt động lập trình, qua đó hình thành cho các em sự tự tin, năng động và sáng tạo.

Hạt nhân lan tỏa

Petrovietnam đã có sáng kiến triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, với mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Tại TP. Huế, 3 trường được lựa chọn đầu tư phòng học STEM lần này đều là những đơn vị hội tụ đầy đủ 4 yếu tố cốt lõi của giáo dục STEM hiện đại: Đội ngũ, không gian, nội dung và liên kết để trở thành hạt nhân nghiên cứu, phát triển giáo dục STEM; đồng thời đóng vai trò dẫn dắt, lan tỏa cho tất cả các cơ sở giáo dục còn lại.

Ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc Petrovietnam và các đơn vị thành viên đầu tư hệ thống phòng học thực hành STEM cho TP. Huế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là một phòng học, mà là không gian sáng tạo, phòng thí nghiệm, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sớm với robot, AI, cảm biến, thiết kế kỹ thuật, lập trình. Từ đó, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa giáo dục phổ thông với khoa học - công nghệ hiện đại, định hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị, ngành giáo dục và đào tạo thành phố chủ động tích hợp hoạt động STEM vào chương trình giáo dục phổ thông một cách thực chất, đồng bộ; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên để làm chủ phương pháp dạy học STEM; gắn hoạt động trải nghiệm với định hướng nghề nghiệp, khoa học và công nghệ cho học sinh. Ngành giáo dục cần coi đây là một mô hình hạt nhân, từ đó từng bước lan tỏa, nhân rộng hệ sinh thái giáo dục STEM trong toàn thành phố. Cùng với đó, các trường cũng phải xác định đây không chỉ là một công trình được trao tặng, mà là một nhiệm vụ và trách nhiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.