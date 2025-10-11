Hơn 1.500 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT

Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Hai Bà Trưng

Kỳ thi diễn ra từ ngày 3 đến 5/10 tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế với sự tham gia của 3.383 thí sinh. Kỳ thi gồm có 2 bảng thi: chuyên và không chuyên, gồm các môn thi: Ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tin học...

Với bảng chuyên, thí sinh là học sinh lớp 12 và một số em lớp 10, 11 của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, Trường THPT chuyên Khoa học - Huế; học sinh lớp 12 các trường THPT khác được tuyển chọn vào đội tuyển và có học lực, hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

Ở bảng không chuyên, đối tượng dự thi là học sinh lớp 12 và một số học sinh lớp 11 các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, đạt học lực, rèn luyện loại khá trở lên trong năm học trước và được tuyển chọn vào đội tuyển.

Kết quả, Sở GD&ĐT đã công nhận 1.539 học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT thành phố năm học 2025-2026, gồm: 26 giải Nhất, 259 giải Nhì, 474 giải Ba và 780 giải khuyến khích.

Trong đó, ở bảng chuyên, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu, chiếm 15/15 giải nhất.

Ở bảng không chuyên, Trường THPT Hai Bà Trưng dẫn đầu với 95 giải, trong đó có 3 giải Nhất; Trường THPT Nguyễn Huệ đoạt 87 giải, trong đó có 2 giải Nhất; Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đoạt 67 giải…