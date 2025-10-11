  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 16/10/2025 12:41

Hơn 1.500 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT

HNN.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT thành phố năm học 2025-2026.

Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp thành phố năm học 2025-2026 100% học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế dự thi đều đoạt giảiTổ chức hội thi học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 8884 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã

 Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Hai Bà Trưng 

Kỳ thi diễn ra từ ngày 3 đến 5/10 tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế với sự tham gia của 3.383 thí sinh. Kỳ thi gồm có 2 bảng thi: chuyên và không chuyên, gồm các môn thi: Ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tin học...

Với bảng chuyên, thí sinh là học sinh lớp 12 và một số em lớp 10, 11 của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, Trường THPT chuyên Khoa học - Huế; học sinh lớp 12 các trường THPT khác được tuyển chọn vào đội tuyển và có học lực, hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

Ở bảng không chuyên, đối tượng dự thi là học sinh lớp 12 và một số học sinh lớp 11 các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, đạt học lực, rèn luyện loại khá trở lên trong năm học trước và được tuyển chọn vào đội tuyển.

Kết quả, Sở GD&ĐT đã công nhận 1.539 học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT thành phố năm học 2025-2026, gồm: 26 giải Nhất, 259 giải Nhì, 474 giải Ba và 780 giải khuyến khích.

Trong đó, ở bảng chuyên, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu, chiếm 15/15 giải nhất.

Ở bảng không chuyên, Trường THPT Hai Bà Trưng dẫn đầu với 95 giải, trong đó có 3 giải Nhất; Trường THPT Nguyễn Huệ đoạt 87 giải, trong đó có 2 giải Nhất; Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đoạt 67 giải…

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Hơn 1.500học sinhđoạt giảiKỳ thihọc sinh giỏicấp THPT
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phối hợp giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên

Sáng 11/10, tại Trường Đại học Luật - Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội nghị “Phối hợp tăng cường giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường trường học an toàn”.

Phối hợp giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên
Tăng cường giáo dục hành vi cho học sinh sau vụ việc các em đánh nhau

Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cảnh một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (phường Thuận Hóa) bị nhóm bạn cùng trường hành hung, bà Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng cho biết, sự việc xảy ra từ chiều 2/10 và nhà trường đã tiến hành làm việc để các em hòa giải.

Tăng cường giáo dục hành vi cho học sinh sau vụ việc các em đánh nhau

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top