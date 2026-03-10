Học bổng “Hành trình tỏa sáng” với mức hỗ trợ tới 100% học phí cho học sinh

Học bổng “Hành trình tỏa sáng” mang đến các suất học bổng đa dạng.

Học bổng “Hành trình tỏa sáng” mang đến các suất học bổng đa dạng, có các trị giá 10%, 20%, 30%, 50%, 70% và 100% học phí của từng năm học và được áp dụng đến hết cấp học.

Đây được xem là cơ hội giúp phụ huynh giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời tạo điều kiện để học sinh yên tâm theo đuổi lộ trình học tập dài hạn trong môi trường giáo dục chất lượng cao.

Chương trình áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học mới vào các khối đầu cấp tại các cơ sở FPT Schools trên toàn quốc. Đối với các cơ sở mới thành lập, cơ hội này còn mở rộng cho học sinh ở nhiều khối lớp khác nhau, bảo đảm sự công bằng trong việc tiếp cận các nguồn lực giáo dục tiên tiến.

Trước đó, năm 2025, chương trình học bổng mùa đầu tiên đã thu hút hàng nghìn học sinh trên cả nước tham gia. Tiếp nối thành công này, mùa thứ hai tiếp tục hướng tới việc tìm kiếm khả năng tốt nhất của mỗi học sinh, thay vì chỉ tập trung vào những tài năng vượt trội.

Theo đại diện FPT Schools, khái niệm tỏa sáng không chỉ gói gọn trong bảng điểm hay giải thưởng học thuật truyền thống mà có thể đến từ nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, công nghệ, sáng tạo nội dung số hay những dự án cá nhân về môi trường, cộng đồng. Những năng lực đặc thù, cá tính sáng tạo như thiết kế đồ họa, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo… cũng được khuyến khích tham gia.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT cho biết: Quá trình tham gia học bổng không chỉ nhằm tìm kiếm người nhận học bổng mà còn giúp học sinh tự nhìn nhận năng lực, xây dựng hồ sơ cá nhân và rèn luyện bản lĩnh trình bày trước hội đồng giám khảo. Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở suất học bổng mà khuyến khích học sinh dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định bản sắc riêng.

Khác với các kỳ thi học bổng thông thường, quy trình xét duyệt của học bổng “Hành trình tỏa sáng” là một chuỗi các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh thấu hiểu chính mình. Học sinh có thể thể hiện năng lực nổi trội ở bất cứ lĩnh vực nào thuộc 3 nhóm năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) cùng 6 nhóm năng lực đặc thù.

Ngoài ra, học sinh đạt giải thưởng và các thành tích ở tất cả các lĩnh (bao gồm nhưng không giới hạn ở học thuật, nghệ thuật, thể thao, công nghệ, kỹ năng, năng khiếu và các năng lực khác), tại mọi cấp độ (trường, xã/phường, tỉnh/thành phố, quốc gia, quốc tế) đều được đăng ký tham gia.

Ở vòng hồ sơ, các em được khuyến khích tự tổng hợp và thể hiện năng lực thông qua các minh chứng đa dạng, từ những bằng khen truyền thống đến những sản phẩm sáng tạo cá nhân hay video clip trình diễn năng khiếu nổi bật.

Bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp, học sinh có cơ hội trực tiếp đối thoại với hội đồng giám khảo là những chuyên gia giáo dục, những thầy cô luôn sẵn lòng lắng nghe và khơi gợi tiềm năng. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút, mỗi học sinh sẽ kể câu chuyện về đam mê và khát vọng của mình.

Số đợt tổ chức đánh giá, thời gian triển khai các vòng thi đánh giá, bao gồm vòng hồ sơ, vòng phỏng vấn trực tiếp của từng đợt, và thời gian kết thúc toàn bộ chương trình do từng cơ sở FPT Schools quy định.

