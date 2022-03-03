Chủ động ứng phó với bão số 12 (FENGSHEN) và mưa lớn

Mưa lớn sẽ diễn ra trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình, nên từ ngày 22/10/2025 đến ngày 27/10/2025, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động tổ chức theo dõi sát dự báo, diễn biến tình hình mưa, lũ, gió mạnh trên biển kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân, nhà nước; kiểm tra rà soát, rút toàn bộ lực lượng ra khỏi các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn.

Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, tổ chức kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển vào nơi neo đậu an toàn trước 19 giờ ngày 20/10/2025; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền tại các khu neo đậu, bến, cảng; hạ thấp độ cao container, cần cẩu tại các cầu, bến cảng để bảo đảm an toàn khi có gió mạnh, sóng lớn.

Tăng cường ứng dụng nền tảng Hue-S, tổng đài 19001075 và hệ thống truyền thanh thông minh; đẩy mạnh thời lượng, tần suất bản tin cảnh báo thiên tai, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh; xây dựng và triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố tổ chức kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; bố trí lịch học phù hợp, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý môi trường, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cấp cứu; hướng dẫn các địa phương đảm bảo phòng, chống dịch bệnh phát sinh và an toàn thiên tai cho các địa điểm sơ tán dân. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến, trục giao thông huyết mạch; xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho hành khách tại các nhà ga, bến cảng và sân bay...

Hệ thống kênh thoát lũ được vận hành một cách hợp lý để ứng phó với mưa lớn

Đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện, đề phòng gió mạnh, sóng lớn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công nhân, cán bộ nhân viên, người lao động; an toàn lưới điện trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền cho nhân dân phòng tránh các tai nạn thương tích về điện; hực hiện nghiêm quy chế cảnh báo, dự báo, cập nhật bản tin, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn.

Tuyệt đối không cho các phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh… không đảm bảo an toàn, không có đủ các trang thiết bị an toàn (áo phao, phao tròn, vật liệu nổi); ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật); cảnh giới tại các tuyến đường giao thông đã và đang có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở; cảnh giới, hướng dẫn, phân luồng phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt; quản lý chặt chẽ các ghe, thuyền bãi ngang ven biển, đầm phá và trên các sông; nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ…