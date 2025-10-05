  • Huế ngày nay Online
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến ban hành nhằm hoàn thiện hơn công tác tổ chức Cuộc thi trong thực tiễn.

 (Ảnh minh họa)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bổ sung, sửa đổi Thông tư 06 tập trung vào ba nội dung chính, gồm: cách thức lựa chọn các dự án dự thi Cuộc thi cấp quốc gia; các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Cuộc thi; các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc thi ở cấp đơn vị dự thi.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 được ban hành trong bối cảnh sáp nhập từ 63 tỉnh, thành phố thành 34 tỉnh, thành phố. Việc bổ sung, sửa đổi Thông tư 06 phù hợp với chủ trương tinh giản, gọn nhẹ cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện việc sáp nhập tỉnh, thành phố; đồng thời, trong quá trình triển khai Thông tư 06, một số nội dung chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hoặc chưa làm rõ vai trò, nhiệm vụ nên cần được điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn công tác tổ chức Cuộc thi.

