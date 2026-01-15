Kinh tế thế giới 2026: WB nâng dự báo tăng trưởng, châu Á tiếp tục là động lực chính

WB kỳ vọng tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay sẽ đạt mức 2,6%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo hồi tháng 6 năm ngoái

Theo báo cáo, WB kỳ vọng tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay sẽ đạt mức 2,6%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo hồi tháng 6 năm ngoái. Dù có điều chỉnh tăng, con số này vẫn cho thấy sự chậm lại so với tốc độ tăng trưởng 2,7% ghi nhận trong năm 2025.

WB nhận định thập niên 2020 đang trên đà trở thành giai đoạn có mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu nhất kể từ những năm 1960. Mặc dù vậy, nền kinh tế thế giới vẫn cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn dự kiến trong năm qua, bất chấp tình trạng leo thang căng thẳng thương mại và những bất ổn về chính sách. Báo cáo chỉ ra sự phục hồi diễn ra nhờ việc các công ty Mỹ đẩy mạnh nhập khẩu trước khi thuế mới được áp dụng, đồng thời tăng mạnh đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, WB cảnh báo tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ sụt giảm đáng kể trong năm 2026 khi hoạt động tích trữ hàng hóa dần kết thúc và tác động từ các biện pháp thuế quan bắt đầu ngấm sâu vào nền kinh tế. Tổ chức này kỳ vọng thương mại sẽ chỉ dần ổn định trở lại vào năm 2027 khi các quốc gia thích nghi với bối cảnh mới.

Nhà kinh tế trưởng của WB, ông Indermit Gill cảnh báo trong những năm tới, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm hơn cả giai đoạn khủng hoảng những năm 1990, trong khi phải gánh chịu mức nợ công và nợ tư nhân cao kỷ lục. Tình trạng tăng trưởng trì trệ đang nới rộng khoảng cách về mức sống trên phạm vi toàn cầu.

Để tránh nguy cơ đình trệ và thất nghiệp, WB khuyến nghị chính phủ các nước, cả các quốc gia phát triển và mới nổi, cần thực hiện các biện pháp quyết liệt như tự do hóa đầu tư tư nhân và thương mại; kiểm soát tiêu dùng công và tăng cường đầu tư vào giáo dục và các công nghệ mới.

Châu Á vẫn là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu

Châu Á dự báo tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu trong năm 2026, bất chấp những căng thẳng quốc tế, bao gồm tình hình tại Iran và cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Đây là nhận định được đưa ra trong Báo cáo Triển vọng kinh tế châu Á 2026 của Asia House công bố ngày 15/1.

TTXVN dẫn báo cáo cho biết, châu Á sẽ duy trì sức mạnh và sự kiên cường trong bối cảnh quốc tế đầy bất ổn. Dự báo, Ấn Độ và Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng trên 6%, trong khi các quốc gia khác như Philippines, Indonesia và Malaysia cũng tiếp tục chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,6% trong năm 2026.

Báo cáo nêu rõ các yếu tố cơ bản của nền kinh tế châu Á vẫn được giữ vững, bao gồm tiêu dùng nội địa mạnh mẽ, đầu tư gia tăng và xu hướng chuyển dịch nhanh chóng hướng tới tự cung tự cấp công nghệ. Điều này giúp khu vực duy trì đà tăng trưởng, dù phải đối mặt với tình hình địa chính trị và kinh tế khó lường.

Ông Michael Lawrence OBE - Giám đốc Điều hành Asia House - nhấn mạnh: "Trong bối cảnh toàn cầu đang xảy ra những rạn nứt sâu sắc, đặc biệt từ cuộc khủng hoảng ở Venezuela và tình hình căng thẳng tại Iran, các nền kinh tế châu Á vẫn chứng tỏ sự kiên cường và tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tăng trưởng thương mại khu vực và quá trình số hóa nhanh chóng đang là động lực thúc đẩy sự phát triển, giúp các nền kinh tế châu Á vượt qua các cú sốc toàn cầu".

Theo bà Matilda Townsend, chuyên gia phân tích cấp cao tại Asia House, khu vực châu Á đã nhiều lần chứng tỏ khả năng kiên cường trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh địa chính trị gay gắt, nhiều nền kinh tế châu Á đang củng cố vị thế trong các lĩnh vực chiến lược như sản xuất chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp củng cố nền tảng kinh tế vững chắc và môi trường đầu tư thuận lợi cho khu vực.