Tận hưởng không khí nhẹ nhàng ngày đầu năm mới

Những du khách đầu tiên "xông đất" Hoàng cung Huế trong sáng 1/1

Ngay từ sáng sớm 1/1 trước Ngọ Môn, dòng du khách và người dân đã tập trung về đây đông đúc để theo dõi màn tái hiện lễ ban sóc (phát lịch) dưới triều Nguyễn dưới hình thức sân khấu hóa. Sự kiện cũng là điểm nhấn mở màn cho mùa lễ hội diễn ra xuyên suốt trong năm 2026.

“Không khí năm mới vô cùng dễ chịu, hy vọng cả năm cũng sẽ như vậy. Mong du lịch Huế nhộn nhịp và cuộc sống của vùng đất cũng bình yên, nhẹ nhàng”, chị Nguyễn Thu Hoài - một người dân Huế đến vui chơi ở trước Ngọ Môn chia sẻ.

Ngoài Hoàng cung Huế, các địa điểm nằm trong Quần thể di sản Huế trong ngày đầu năm mới cũng tấp nập khách. Trong khi đó một số điểm vui chơi công viên, khu du lịch cộng đồng khác như đường đi bộ dọc đôi bờ sông Hương, làng hương Thủy Xuân hay các ngôi cổ tự xứ Huế… cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Trong dòng khách đi chơi ngày đầu năm mới, rất nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài truyền thống. Họ cho biết đã theo dõi thời tiết khá kỹ trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày và tranh thủ những ngày nắng đầu kỳ nghỉ để vui chơi, khám phá Huế.

Từ Đà Nẵng ra Huế, Dương Thu Quỳnh (27 tuổi) nói rằng, phải rất lâu rồi mới quay trở lại Huế và may mắn thời tiết ngày đầu năm mới 2026 quá đẹp. “Không chỉ thuận lợi cho việc di chuyển, thời tiết này giúp tụi mình có thể khám phá được nhiều danh thắng hơn cũng như tha hồ tạo dáng và chụp được nhiều ảnh đẹp”, Quỳnh hào hứng.

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại trong ngày đầu năm mới 2026:

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn (thứ 2, từ trái) cùng lãnh đạo thành phố tặng quà cho du khách tham quan Hoàng cung Huế

Các bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống đi chơi ngày đầu năm mới

Nhiều điểm du lịch văn hóa, tâm linh khác cũng nhộn nhịp khách tham quan

Làng hương Thủy Xuân - một trong những điểm đến được du khách chọn lựa trong ngày đầu năm 2026

Cổ tự Từ Hiếu cũng cuốn hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp hình