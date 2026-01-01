  • Huế ngày nay Online
Tận hưởng không khí nhẹ nhàng ngày đầu năm mới

HNN.VN - Thời tiết ngày đầu năm mới 2026 nắng đẹp, không khí của Huế bình yên và nên thơ. Không chỉ du khách mà người dân cũng tranh thủ tận hưởng sự thong thả, nhẹ nhàng. Ngoài các điểm du lịch di sản nổi tiếng, những không gian văn hóa tâm linh, công viên và khu vui chơi công cộng nhộn nhịp dòng người.

Lễ Ban Sóc mở màn Festival Huế 2026Người dân Huế đón năm mới 2026 với “đại tiệc” nghệ thuậtTrà chiều giữa sông HươngHuế - Xứ sông nước hiền hòa

Những du khách đầu tiên "xông đất" Hoàng cung Huế trong sáng 1/1 

Ngay từ sáng sớm 1/1 trước Ngọ Môn, dòng du khách và người dân đã tập trung về đây đông đúc để theo dõi màn tái hiện lễ ban sóc (phát lịch) dưới triều Nguyễn dưới hình thức sân khấu hóa. Sự kiện cũng là điểm nhấn mở màn cho mùa lễ hội diễn ra xuyên suốt trong năm 2026.

“Không khí năm mới vô cùng dễ chịu, hy vọng cả năm cũng sẽ như vậy. Mong du lịch Huế nhộn nhịp và cuộc sống của vùng đất cũng bình yên, nhẹ nhàng”, chị Nguyễn Thu Hoài - một người dân Huế đến vui chơi ở trước Ngọ Môn chia sẻ.

Ngoài Hoàng cung Huế, các địa điểm nằm trong Quần thể di sản Huế trong ngày đầu năm mới cũng tấp nập khách. Trong khi đó một số điểm vui chơi công viên, khu du lịch cộng đồng khác như đường đi bộ dọc đôi bờ sông Hương, làng hương Thủy Xuân hay các ngôi cổ tự xứ Huế… cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua.  

Trong dòng khách đi chơi ngày đầu năm mới, rất nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài truyền thống. Họ cho biết đã theo dõi thời tiết khá kỹ trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày và tranh thủ những ngày nắng đầu kỳ nghỉ để vui chơi, khám phá Huế.

Từ Đà Nẵng ra Huế, Dương Thu Quỳnh (27 tuổi) nói rằng, phải rất lâu rồi mới quay trở lại Huế và may mắn thời tiết ngày đầu năm mới 2026 quá đẹp. “Không chỉ thuận lợi cho việc di chuyển, thời tiết này giúp tụi mình có thể khám phá được nhiều danh thắng hơn cũng như tha hồ tạo dáng và chụp được nhiều ảnh đẹp”, Quỳnh hào hứng.

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại trong ngày đầu năm mới 2026:

 Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn (thứ 2, từ trái) cùng lãnh đạo thành phố tặng quà cho du khách tham quan Hoàng cung Huế 
 Các bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống đi chơi ngày đầu năm mới
 Nhiều điểm du lịch văn hóa, tâm linh khác cũng nhộn nhịp khách tham quan
 Làng hương Thủy Xuân - một trong những điểm đến được du khách chọn lựa trong ngày đầu năm 2026
 Cổ tự Từ Hiếu cũng cuốn hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp hình
 Dòng du khách tham quan lăng Vua Tự Đức
Đón du khách “xông đất” Huế từ đường hàng không và hàng hải

Sáng 1/1, Sở Du lịch tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Phú Bài và chương trình chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng hải tại Cảng Chân Mây.

Người dân Huế đón năm mới 2026 với “đại tiệc” nghệ thuật

Hàng ngàn du khách và người dân xứ Huế đã cùng nhau tiễn biệt năm cũ 2025 và chào đón năm mới 2026 trong tiết trời tuyệt đẹp, đất trời giao hòa, tạnh ráo kèm chút se lạnh. Và chương trình Countdown chào đón năm mới 2026 diễn ra tại Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế (phường Vỹ Dạ) được xem là điểm nhấn trong thời khắc ý nghĩa, nơi hội ngộ đại tiệc âm nhạc và những cuộc gặp gỡ reo vui.

58 nhân viên an ninh hàng không được tuyển chọn vào Công an nhân dân

Ngày 31/12, Công an TP. Huế tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về tuyển chọn và phong cấp bậc hàm đối với nhân viên an ninh hàng không Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài vào Công an nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo.

