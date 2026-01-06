  • Huế ngày nay Online
Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ giành vòng nguyệt quế đầu tiên tại sân chơi Olympia

HNN.VN - Tại cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra chiều 11/1 trên VTV3, Hoàng Anh Minh, học sinh lớp 11/4, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP. Huế) đã giành chiến thắng với 215 điểm.

Hoàng Anh Minh giành chiến thắng đầu tiên tại Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Trường THPT Nguyễn Huệ

Trong suốt cuộc thi, Hoàng Anh Minh thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu vững vàng qua từng phần thi. Em đạt 55 điểm ở phần Khởi động, nâng tổng điểm lên 105 điểm sau phần Vượt chướng ngại vật. Ở phần Tăng tốc, Anh Minh bứt phá mạnh mẽ để vươn lên 185 điểm, kết thúc phần Về đích với 215 điểm, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1.

Chiến thắng của Hoàng Anh Minh mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là vòng nguyệt quế Olympia đầu tiên mà học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ giành được. Với số điểm này, Hoàng Anh Minh chính thức trở thành thí sinh góp mặt tại trận thi Tháng 3 - Quý I sắp tới của Olympia năm thứ 26.

Với tư duy sắc bén, phong thái tự tin và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, Hoàng Anh Minh không chỉ chinh phục khán giả truyền hình mà còn tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ Olympia và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập tích cực trong toàn trường.

MINH HIỀN
