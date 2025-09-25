Hơn 30 thí sinh tham gia Hội thi Nghiệp vụ Lễ tân

Phổ biến quy chế thi ở phần thi lý thuyết cho các thí sinh

Hội thi là nơi tôn vinh nghề lễ tân, đồng thời khẳng định cam kết của ngành du lịch Huế trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.

Hội thi năm nay quy tụ 33 thí sinh đến từ 20 khách sạn 3 sao, 4 sao và 5 sao, mang đến một không khí thi đua sôi nổi, giàu tính chuyên môn.

Hội thi gồm có hai phần, trong đó 30% điểm số đến từ phần thi lý thuyết và 70% điểm thuộc về phần thi thực hành. Các phần thi không chỉ kiểm tra kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, mà còn khuyến khích sự sáng tạo, bản lĩnh và phong cách chuyên nghiệp của từng thí sinh. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt tiêu biểu, góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và đầy triển vọng cho ngành du lịch thành phố Huế.