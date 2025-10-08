Chung tay vì môi trường học đường không khói thuốc

Truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trực tiếp cho giáo viên, học sinh Trường THCS Phú Đa và THCS Vinh Phú

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) vừa tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tại Trường THCS Lộc Bổn và THCS Lộc Sơn. Nội dung truyền thông tập trung phổ biến về tác hại của thuốc lá, thuốc lá thụ động, thuốc lá điện tử; giới thiệu các địa điểm cấm hút thuốc, quy định về quảng cáo, buôn bán thuốc lá, cũng như những quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế. Các em học sinh không chỉ được cung cấp kiến thức mà còn được khuyến khích trở thành “tuyên truyền viên nhỏ tuổi” vận động người thân và bạn bè nói không với thuốc lá.

“Sau buổi truyền thông, em hiểu hơn về những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và môi trường học đường. Em sẽ khuyên người thân, bạn bè bỏ thuốc để bảo vệ sức khỏe”, em Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 9 Trường THCS Lộc Bổn chia sẻ.

Sự hưởng ứng tích cực của học sinh và giáo viên là tín hiệu đáng mừng, góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh trong cộng đồng học đường. Theo lãnh đạo CDC Huế, công tác truyền thông về PCTHTL không chỉ giúp thay đổi nhận thức mà còn hướng đến hành vi bền vững, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Song song với hoạt động tuyên truyền, CDC Huế tăng cường giám sát việc thực hiện Luật PCTHTL tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, thực hiện theo Chỉ thị số 11 của UBND TP. Huế và Kế hoạch số 27 năm 2025 của Ban Chỉ đạo thành phố. Đoàn công tác tập trung kiểm tra việc thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, ký cam kết không hút thuốc, treo biển cấm hút thuốc và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt tập thể.

Kết quả giám sát cho thấy, các trường, như: Mầm non Hoa Đỗ Quyên, THCS thị trấn Khe Tre, Tiểu học & THCS Nam Phú (xã Khe Tre); Tiểu học Thanh Tân (phường Thanh Thủy); THCS Điền Hải (phường Phong Quảng)... đã thực hiện nghiêm túc quy định, duy trì tốt môi trường học đường không khói thuốc. Đặc biệt, 6/12 đơn vị được công nhận “Đơn vị không khói thuốc lá” lần đầu, trong đó có 5 đơn vị đạt điểm tuyệt đối 100/100.

BSCKI. Trần Thiện Phước, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Tổ trưởng Tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe - Trung tâm Y tế Phong Điền cho biết: “Công tác giám sát giúp các trường duy trì nền nếp, giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá trong học đường, đồng thời lan tỏa ý thức xây dựng môi trường không khói thuốc trong cộng đồng”.

Theo ThS.BSCKII. Nguyễn Lê Tâm, Phó Giám đốc phụ trách CDC Huế, Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đáng lo ngại hơn, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang lan nhanh trong giới trẻ, gây nghiện và ảnh hưởng nặng nề đến hệ hô hấp, tim mạch, thần kinh.

Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông, giám sát của ngành y tế đóng vai trò then chốt. Không chỉ dừng ở tuyên truyền, ngành còn phối hợp chặt chẽ với các trường học, chính quyền địa phương để thực hiện ký cam kết, kiểm tra định kỳ và đưa tiêu chí “Không khói thuốc” vào đánh giá thi đua hàng năm.