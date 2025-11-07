UNIQLO chung tay hỗ trợ người dân Huế chịu ảnh hưởng bởi bão lũ

Trong nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều phường của thành phố Huế chìm trong trận lũ lịch sử. Hàng nghìn hộ gia đình bị cô lập, đời sống và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài các hộ dân, bệnh viện tuyến đầu - Bệnh viện Trung ương Huế - cũng gặp trở ngại lớn trong việc tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân do các ngả đường lân cận đều trong tình trạng ngập sâu. Với mong muốn chung tay giúp người dân Huế vượt qua giai đoạn khó khăn cũng như hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết giữa tình trạng mưa lũ dai dẳng, UNIQLO Việt Nam đã nhanh chóng cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm: 170 thùng sữa, 170 thùng nước, 150 thùng giấy vệ sinh, 41 thùng bánh tới bệnh viện Trung ương Huế.

Ngoài ra, thương hiệu còn hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt tới các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện, và 200 triệu đồng để hỗ trợ các trường học bị thiệt hại trong chương trình “Cùng đồng bào vượt lũ” của Quỹ Hy vọng, qua đó hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Cùng với khoản quyên góp với tổng trị giá 500 triệu đồng, các trang phục UNIQLO mới và hơn 2.000 trang phục RE.UNIQLO cũng được chuyển đến người dân tại địa phương.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Trước những thiệt hại nặng nề của người dân Huế nói riêng và miền Trung nói chung, chúng tôi muốn bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc thông qua các hành động ý nghĩa nhằm xoa dịu những tổn thất, tổn thương của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Với tất cả trân trọng, chúng tôi hy vọng sự này sẽ góp phần giúp người dân Huế ổn định cuộc sống, và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.”

Bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc Điều hành Quỹ Hy vọng, chia sẻ: “UNIQLO luôn hiện diện ở khi người dân Việt Nam hứng chịu những tổn thất của thiên tai, dịch bệnh. Các bạn đã cùng chúng tôi đến với các bệnh viện dã chiến trong Covid 19, đã đến các vùng lũ miền Trung năm 2021, đến với người dân Tây Bắc trong bão Yagi và giờ là những thiên tai liên tiếp của năm nay. Sự hiện diện và hỗ trợ của UNIQLO không chỉ là đóng góp vật chất, mà là biểu tượng của tình người và niềm tin, lan tỏa tinh thần vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Bởi vậy, chúng tôi trân trọng sự đồng hành kịp thời và ý nghĩa mà UNIQLO đã dành cho người dân Huế trong thời điểm khó khăn này”.

Đây là lần thứ hai trong năm nay UNIQLO Việt Nam đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trước đó, vào tháng 10, thương hiệu đã đóng góp 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ sửa chữa, cải tạo lại các trường học bị ảnh hưởng tại khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung. Đại diện UNIQLO cũng trực tiếp ghé thăm điểm trường Tiểu học Hưng Lợi tại Nghệ An, động viên và trao tặng hơn 1.350 trang phục RE.UNIQLO tới người dân, các em học sinh và giáo viên.

Tính đến nay, chương trình RE.UNIQLO đã trao tặng hơn 51.000sản phẩm quần, áo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Thanh Hoá… Ngoài ra, trong thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19, UNIQLO đã ủng hộ 4.000 áo AIRism, 1.000 khẩu trang đến lực lượng tuyến đầu như các y bác sĩ, nhân viên y tế. Cùng với Quỹ Hy vọng, UNIQLO Việt Nam đã xây mới 5 điểm trường, 1 nhà tắm bán trú và hỗ trợ tái thiết 6 điểm trường bị thiệt hại do bão, với tổng giá trị tài trợ hơn 8,2 tỷ đồng.