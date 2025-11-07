Sinh viên chung tay làm sạch môi trường

Sinh viên dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ

Hành động thiết thực

Từ sáng sớm, trên các tuyến đường như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trường Chinh… đâu đâu cũng thấy bóng áo xanh tình nguyện của sinh viên các Trường Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học, Đại học Y - Dược, Đại học Nông Lâm và nhiều trường khác. Các bạn chia thành từng nhóm nhỏ, mang theo chổi, xẻng, bao tải, găng tay, cùng nhau dọn bùn đất, thu gom rác, khơi thông cống rãnh.

Đinh Thanh Thiên, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ: “Khi thấy hình ảnh nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước, bùn đất tràn ngập, em muốn góp sức mình giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Dù mệt, nhưng nhìn đường phố sạch dần lên, ai cũng thấy vui”.

Không chỉ dọn dẹp ở khu dân cư, nhiều nhóm sinh viên còn đến các trường học bị ảnh hưởng để hỗ trợ vệ sinh lớp học, sắp xếp lại bàn ghế, phơi sách vở. Tại nhiều địa phương, hàng trăm sinh viên cùng người dân thu gom xác động vật, rác thải trôi dạt, giúp giảm nguy cơ ô nhiễm sau lũ.

Theo Bí thư Đoàn Đại học Huế Lê Chí Hùng Cường, chỉ trong mấy ngày sau lũ, khi nước rút có hàng ngàn lượt sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động làm sạch môi trường. Các đội hình được chia theo từng khu vực trọng điểm, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên thành phố và lực lượng dân quân địa phương vệ sinh môi trường tại các địa phương và trường học.

Không chỉ dọn dẹp vệ sinh sau lũ, sinh viên Đại học Huế còn tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” khi hơn 200 sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường tại khuôn viên nhà trường và các tuyến đường lân cận.

Mỗi sáng sớm Chủ nhật hàng tuần, không khí trong khuôn viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sôi động, rộn ràng bởi sắc áo xanh tình nguyện. Dưới sự tổ chức của Đoàn trường và các Liên chi đoàn, hơn 200 sinh viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ, đồng loạt triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường như: thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, bóc xóa các quảng cáo sai quy định, làm sạch bồn hoa, lối đi... Không chỉ gói gọn trong khuôn viên nhà trường, các bạn sinh viên còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến cộng đồng bằng việc xuống các tuyến đường lân cận để tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi và cùng nhau xây dựng nếp sống xanh.

Lan tỏa tinh thần sống xanh

Đinh Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ, hoạt động vệ sinh môi trường sau lũ, hay “Ngày Chủ nhật xanh” nằm trong chuỗi chương trình tình nguyện thường xuyên của sinh viên nhà trường. Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động cụ thể như thế này để góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi bạn trẻ, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Tiếp nối tinh thần của phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, mới đây, tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế diễn ra buổi tọa đàm chuyên đề: “Vai trò của sinh viên trong nỗ lực bảo vệ môi trường”. Sự kiện do Dự án TVA/WWF-Việt Nam phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tổ chức.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều sáng kiến tiêu biểu do sinh viên và các nhóm tình nguyện thực hiện được giới thiệu. Đáng chú ý là sáng kiến “Chuyến đi của Rơm” - một mô hình thu gom và tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch để tạo ra các sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường. Sáng kiến này được Dự án TVA hỗ trợ triển khai và bước đầu đạt được những kết quả tích cực tại các vùng nông thôn ven Huế, giảm thiểu tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm không khí.

Thông qua sáng kiến này, sinh viên không chỉ tiếp cận với tư duy đổi mới, sáng tạo mà còn trực tiếp tham gia các chuỗi hoạt động sản xuất, truyền thông và lan tỏa thông điệp sống xanh đến với người dân địa phương.

Cũng tại hoạt động này, nhóm tình nguyện viên “Sống Xanh” chính thức được ra mắt. Đây là lực lượng nòng cốt gồm các sinh viên đến từ nhiều khoa, ngành trong trường, với mục tiêu chung tay giữ gìn vẻ đẹp hai bờ sông Hương - biểu tượng văn hóa của xứ Huế và tuyên truyền giảm rác thải nhựa trong cộng đồng.

Nhóm sẽ thực hiện các hoạt động thường xuyên như: dọn rác ven sông, làm sạch bãi bồi, tổ chức hội thảo về bảo vệ môi trường, phối hợp với các tổ chức địa phương và quốc tế để thúc đẩy các chiến dịch bảo vệ môi trường tại Huế và các khu vực lân cận. Sự ra đời của nhóm không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho phong trào sinh viên tình nguyện vì môi trường mà còn tạo nên mạng lưới hành động bền vững và lan tỏa.