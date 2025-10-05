Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Khách du lịch tham quan Huế Ecolodge

Nâng cao ý thức

Là một trong những điểm đến xanh của Huế, Huế Ecolodge (Lương Quán, Thủy Xuân) nhiều năm duy trì không gian “No smoking” với biển báo được bố trí khắp nơi. Bà Trần Thị Kim Lài, quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết: “Hầu hết du khách đến với resort là khách nước ngoài đến từ Pháp, Đức, Mỹ, Ý, Canada... với tỷ lệ sử dụng phòng luôn đạt 60 - 80% tùy mùa. Khu nghỉ dưỡng xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, đặc biệt là không khói thuốc để tạo ấn tượng với du khách”.

Bà Minh Tú, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chúng tôi rất ấn tượng khi nhiều điểm tham quan ở Huế nghiêm túc thực hiện việc cấm hút thuốc lá. Tuy nhiên, tại một số quán ăn, giải khát trong thành phố, tình trạng hút thuốc vẫn tồn tại, gây khó chịu cho du khách”.

Thực tế cho thấy, thói quen hút thuốc vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt ở nam giới. Sự xuất hiện của thuốc lá điện tử và các sản phẩm mới cũng đặt ra nguy cơ làm giảm hiệu quả kiểm soát. Một số hộ kinh doanh dịch vụ cũng như một bộ phận du khách chưa thật sự tuân thủ nghiêm túc các quy định.

Để tạo chuyển biến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế đã tuyên truyền trên nhiều phương tiện truyền thông, trường học, cơ sở lưu trú, điểm du lịch. Các mô hình “Cơ sở du lịch không khói thuốc” được triển khai tại khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, điểm tham quan, vừa nâng cao ý thức cho các doanh nghiệp vừa lan tỏa đến cộng đồng dân cư, các đoàn thể, tổ dân phố cùng tham gia giám sát, nhắc nhở.

Lan tỏa từ hội nghị quốc tế

Cuối tháng 8/2025, TP. Huế đăng cai Hội nghị không khói thuốc lần thứ 9 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với sự tham gia của hơn 160 đại biểu đến từ nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế. Hội nghị do Liên minh PCTHTL Đông Nam Á (SEATCA), Quỹ PCTHTL và Bộ Y tế phối hợp tổ chức, mang chủ đề “Điểm đến không khói thuốc: Chuyển đổi ngành du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Bà Domilyn Villarreiz, Quản lý Chương trình không khói thuốc của SEATCA nhấn mạnh: “Không du khách nào mong muốn phải hít khói thuốc độc hại khi đặt chân đến một điểm du lịch. Việc xây dựng không gian công cộng không khói thuốc vừa bảo vệ sức khỏe, vừa là chiến lược du lịch thông minh”.

Theo bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ PCTHTL, nhiều địa phương của Việt Nam như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh đã tiên phong triển khai mô hình “Du lịch không khói thuốc”. Đây không chỉ là hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện. “Thông qua nhiều cách làm, Huế đã cho thấy cách tiếp cận hài hòa, vừa bảo tồn di sản văn hóa, vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khẳng định sự gắn kết giữa bảo vệ con người với phát triển kinh tế - xã hội bền vững”, bà Hải nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, xác định PCTHTL là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc tại di tích, trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan; đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng, đặc biệt tại trường học và ngành du lịch; đồng thời cam kết duy trì, mở rộng mô hình “Thành phố không khói thuốc” để Huế thực sự là điểm đến trong lành, an toàn.

Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách. Với sự triển khai đồng bộ, sự lan tỏa từ các mô hình điểm và cam kết quốc tế, Huế đang từng bước khẳng định vị thế là “Thành phố không khói thuốc”.