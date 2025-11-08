Để cho Huế sớm “xanh - sạch - sáng” trở lại

Và đúng như tinh thần HEPCO lan tỏa “Bùn ngập cao, rác dày đặc, không ngại khó, chỉ mong Huế sớm sạch trở lại”, những ngày này, “đua” với tốc độ rút của con nước, lực lượng vệ sinh môi trường, các chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên… bất kể mưa hay tạnh, đều tập trung tổng lực, phân chia khu vực, tuyến đường để dọn dẹp vệ sinh, đưa trở về một Huế vốn xanh - sạch - sáng sớm nhất có thể.

Như một lời tri ân đến những đôi tay, bàn chân và sức người trong cuộc chiến đẩy lùi giặc bùn, giặc rác này, Huế ngày nay Cuối tuần xin trân trọng giới thiệu những góc ảnh do các tác giả Trương Vững - Nguyễn Phong - Phan Trung - Minh Nguyên thực hiện.

Bộ đội giúp dân dọn dẹp môi trường sau lũ. Ảnh: Trương Vững

Chung sức

Gom rác trên sông

Đua với nước bạc

Đuổi bùn

Rác nổi theo dòng