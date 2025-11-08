  • Huế ngày nay Online
Góc ảnh Huế

Để cho Huế sớm “xanh - sạch - sáng” trở lại

ClockThứ Bảy, 08/11/2025 16:27
HNN - “Bà con ơi! Cùng chung tay để Huế mình sớm trở lại sạch đẹp nhé!” - Tôi đã dừng lại rất lâu trước thông điệp ấy - thông điệp được HEPCO (Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế) truyền đi ngay khi những dòng nước lũ của Huế rút chậm từng chút, từng chút, bày ra cơ man là rác, là những vật dụng hư hỏng do bị ngâm nước bạc.

Huế: Mùa lũ - Mùa yêu thương, chia sẻ

Và đúng như tinh thần HEPCO lan tỏa “Bùn ngập cao, rác dày đặc, không ngại khó, chỉ mong Huế sớm sạch trở lại”, những ngày này, “đua” với tốc độ rút của con nước, lực lượng vệ sinh môi trường, các chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên… bất kể mưa hay tạnh, đều tập trung tổng lực, phân chia khu vực, tuyến đường để dọn dẹp vệ sinh, đưa trở về một Huế vốn xanh - sạch - sáng sớm nhất có thể.

Như một lời tri ân đến những đôi tay, bàn chân và sức người trong cuộc chiến đẩy lùi giặc bùn, giặc rác này, Huế ngày nay Cuối tuần xin trân trọng giới thiệu những góc ảnh do các tác giả Trương Vững - Nguyễn Phong - Phan Trung - Minh Nguyên thực hiện.

Bộ đội giúp dân dọn dẹp môi trường sau lũ. Ảnh: Trương Vững 
 Chung sức
Gom rác trên sông 
 Đua với nước bạc
 
 Đuổi bùn
 Rác nổi theo dòng
 Vết thương ngày lũ

 Từ khóa: vệ sinhdọn lụtchung tay
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sinh viên chung tay làm sạch môi trường

Sau những ngày mưa lũ nặng nề khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và trường học ở thành phố Huế ngập sâu, hàng trăm sinh viên từ các trường thành viên của Đại học Huế nhanh chóng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Sinh viên chung tay làm sạch môi trường
Thông tin doanh nghiệp:
UNIQLO chung tay hỗ trợ người dân Huế chịu ảnh hưởng bởi bão lũ

UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, đã chung tay cùng Quỹ Hy vọng trong chương trình “Cùng đồng bào vượt lũ” nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn thành phố Huế.

UNIQLO chung tay hỗ trợ người dân Huế chịu ảnh hưởng bởi bão lũ
Dốc sức làm sạch môi trường sau lũ

Sau ba đợt lũ nối tiếp, TP. Huế ngập trong bùn đất và rác thải. Hàng bao rác trôi dềnh lên theo dòng nước mới, phủ kín đường phố vùng thấp. Khi lũ rút, rác thải đọng lại khắp nơi dễ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Dốc sức làm sạch môi trường sau lũ
Tổng lực vệ sinh khử khuẩn, đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh sau lũ

Từ tối 3 và sáng 4/11, ngành Y tế TP. Huế đã huy động tổng lực các lực lượng từ Trung tâm Y tế (TTYT) các khu vực, trạm y tế phường xã đến các đội cơ động chuyên trách tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng quy mô lớn tại các khu dân cư, trường học và chợ. Mục tiêu là nhanh chóng làm sạch môi trường, khử khuẩn triệt để, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh phát sinh sau lũ.

Tổng lực vệ sinh khử khuẩn, đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh sau lũ
Chợ Đông Ba thu gom gần 200 tấn rác, khẩn trương khôi phục sau lũ

Sau nhiều ngày ngập sâu trong nước lũ, khu vực chợ Đông Ba - trung tâm buôn bán lớn nhất của thành phố Huế, đã dần được khôi phục nhờ nỗ lực của Ban Quản lý chợ, tiểu thương và sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968, Quân khu 4).

Chợ Đông Ba thu gom gần 200 tấn rác, khẩn trương khôi phục sau lũ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top