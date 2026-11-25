Hội thảo hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí vào hoạt động giảng dạy, quản lý và ngoại khóa.

Với nội dung trọng tâm “Hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN”, hội thảo hướng dẫn các cơ sở giáo dục áp dụng bộ tiêu chí vào hoạt động giảng dạy, quản lý và ngoại khóa; đồng thời tạo cơ hội để các trường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, vận dụng linh hoạt các tiêu chí phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Tại lễ phát động mùa giải năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng Lê Trọng Yên nhấn mạnh, giáo dục môi trường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là nền tảng để xây dựng một cộng đồng xanh, có ý thức và hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường.

Học sinh Trường THCS Thống Nhất góp phần xây dựng trường học xanh.

Năm 2026 là năm thứ ba Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Bộ tiêu chí xét chọn năm nay được mở rộng với 3 chủ đề: “Trường học xanh”, “Giảm thiểu rác thải nhựa” và “Sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, gồm 15 tiêu chí với tổng số 300 điểm. Qua đó, khuyến khích các trường xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh, gắn công tác quản lý với hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành và kết nối cộng đồng.

Tại hội thảo, các thành viên Hội đồng xét chọn, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và môi trường hướng dẫn các trường triển khai bộ tiêu chí, xây dựng hồ sơ minh chứng, đánh giá kết quả thực hiện. Đại diện các cơ sở giáo dục tại Huế cũng chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm xây dựng trường học sinh thái, huy động sự tham gia của giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng.

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 dự kiến trao 66 giải, với sự tài trợ và đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thi đến ngày 10/12/2026. Các cơ sở giáo dục có thể tham khảo thể lệ, bộ tiêu chí xét chọn và nộp hồ sơ trực tuyến tại website https://ecoschool.vn.

Qua hai mùa giải năm 2024 và 2025, Huế là một trong những địa phương có phong trào xây dựng trường học sinh thái phát triển mạnh, với 8 trường được công nhận danh hiệu Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam. Nhiều trường đã chủ động lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy, xây dựng không gian học tập xanh, triển khai các sáng kiến giảm thiểu chất thải.