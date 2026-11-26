Giá xăng dầu trong nước chiều 26/11 được điều chỉnh.

Theo kỳ điều hành của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm từ 18.576 đồng xuống 18.391 đồng/lít, tương đương 1%. Giá xăng E10 RON95-III giảm từ 19.100 đồng xuống 19.056 đồng/lít, tương đương 0,23%.

Các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn. Dầu diesel 0,05S giảm 1.382 đồng/lít, tương đương 5,25%, xuống 24.965 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.101 đồng/kg, tương đương 5,90%, xuống 17.570 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 và E10 từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít, dầu diesel từ 0 đồng lên 500 đồng/lít và dầu mazut từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Liên Bộ không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng trên.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 6 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 5 phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam tiếp tục về mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành giá xăng dầu định kỳ như hiện nay.

Trong dự thảo mới nhất, Bộ Công Thương đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hằng ngày. Dự thảo còn đề xuất dừng trích lập, chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ khi nghị định có hiệu lực.