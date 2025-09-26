Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non tại TP. Huế

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT TP. Huế báo cáo về thực trạng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở các cơ sở mầm non trên địa bàn, đồng thời đánh giá kết quả triển khai Chương trình GDMN theo quy định hiện hành.

Ngày hội đến trường tại Trường Mầm non Quảng Phước, xã Quảng Điền

Hiện, toàn thành phố có 208 trường mầm non, trong đó 186 trường công lập và 22 trường tư thục, với 2.517 nhóm, lớp. Tỷ lệ huy động trẻ từ 0-2 tuổi đến trường đạt 41,2%; từ 3-5 tuổi đạt 94,2%; trẻ 5 tuổi đạt 99,8%. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chiếm 99,1%, trong đó trên chuẩn là 76,6%.

Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ được các cơ sở thực hiện nghiêm túc theo Chương trình GDMN. Ngành Giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng; chương trình tiêm chủng được triển khai đầy đủ.

Tại bếp ăn bán trú, khâu hợp đồng, sơ chế, chế biến thực phẩm đều được các trường quản lý chặt chẽ; phần mềm dinh dưỡng được áp dụng để tính khẩu phần ăn hàng ngày, đảm bảo cân đối và an toàn.

Các đại biểu cũng thảo luận về điều kiện thực hiện Chương trình GDMN, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn. Đại diện Trường Cao đẳng Huế cũng trao đổi thêm về công tác đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đi khảo sát thực tế tại 5 trường mầm non ở các xã, phường: Thuận Hóa, Phú Bài, Phú Vang và Quảng Điền.