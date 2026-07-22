Lấy ý kiến quy định các khoản thu tại cơ sở giáo dục công lập

Tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học

Theo dự thảo, quy định áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên.

Các mức thu được quy định là mức tối đa. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tế của nhà trường và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục công lập thống nhất với cha mẹ học sinh về nội dung, mức thu cụ thể. Việc thu không được nằm ngoài danh mục, không vượt mức tối đa và không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ tất cả các khoản thu.

Đối với dịch vụ bán trú, dự thảo đề xuất tiền ăn từ 20.000-35.000 đồng/trẻ, học sinh/ngày. Dịch vụ nấu ăn và chăm sóc trẻ, học sinh tối đa 350.000 đồng/trẻ/tháng đối với mầm non và 260.000 đồng/học sinh/tháng đối với tiểu học. Khoản mua sắm vật dụng bán trú đối với trẻ, học sinh mới tuyển sinh hoặc trang bị lần đầu tối đa 400.000 đồng/năm học, trang bị hằng năm tối đa 150.000 đồng/năm học. Phí nhà ở ký túc xá dự kiến tối đa 150.000 đồng/học sinh/tháng, chưa bao gồm chi phí điện, nước.

Với các dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khóa, mức thu tối đa dự kiến 9.000 đồng/học sinh/tiết đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục hướng nghiệp và các nội dung giáo dục khác. Riêng giáo dục STEM/STEAM, năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI) đối với học sinh phổ thông, mức thu tối đa dự kiến 15.000 đồng/học sinh/tiết.

Một số khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục cũng được dự thảo quy định mức tối đa, gồm tiền nước uống từ 5.000-10.000 đồng/học sinh/tháng tùy điều kiện từng trường; hỗ trợ làm vệ sinh trường học, khu vệ sinh 15.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng; giấy kiểm tra, photo đề kiểm tra định kỳ tối đa 35.000 đồng/học sinh/năm học đối với tiểu học và 65.000 đồng/học sinh/năm học đối với THCS, THPT.

Các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu, chi; thực hiện kế toán, thống kê đầy đủ và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Cuối mỗi học kỳ và năm học, nhà trường phải tổng hợp kết quả thu, quyết toán chi từng khoản và công khai theo quy định. Nếu kết thúc năm học còn số dư kinh phí, cơ sở giáo dục công lập phải hoàn trả cho cha mẹ học sinh.

Dự kiến sau khi được ban hành, quy định sẽ tạo cơ sở thống nhất trong quản lý các khoản thu dịch vụ tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, góp phần tăng cường công khai, minh bạch, hạn chế lạm thu trong trường học.