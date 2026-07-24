Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tri ân các anh hùng liệt sĩ và lan tỏa hành trình "trả lại tên cho các anh"

Pano chương trình. (Ảnh: Đài Truyền hình Việt Nam cung cấp)

Ngày 24/7, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lấy cảm hứng từ câu thơ "Anh đi bộ đội sao trên mũ/Mãi mãi là sao sáng dẫn đường" trong bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối lý tưởng cách mạng và khát vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình.

Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình là hành trình "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại thông qua các phóng sự, câu chuyện có thật, những cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm cùng các tiết mục nghệ thuật giàu ý nghĩa.

Theo Ban tổ chức, sau hơn 50 năm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 175 nghìn hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập; gần 300 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong bối cảnh nhân chứng ngày càng ít, dấu tích chiến trường dần phai mờ theo thời gian, Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới mục tiêu tìm kiếm khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 ngôi mộ chưa xác định thông tin, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt, xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và phục vụ hiệu quả công tác rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.

Cầu truyền hình được tổ chức tại bốn điểm cầu gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Mỗi điểm cầu đều mang ý nghĩa biểu tượng của hành trình tri ân và tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ.

Điểm cầu chính đặt tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tại Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 hiện là nơi an nghỉ của 5.929 liệt sĩ chưa xác định danh tính, đồng thời là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại Tuyên Quang, sân khấu được dựng ngay trên khu vực chiến trường xưa, gần nơi các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn vẫn đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Điểm cầu Hà Nội được tổ chức tại Tượng đài Bắc Sơn, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong thực hiện trách nhiệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Chương trình gồm ba phần: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh". Thông qua các phóng sự và câu chuyện về những gia đình nhiều năm chờ đợi tin người thân, sự dấn thân của các lực lượng rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng nỗ lực của các nhà khoa học trong giám định ADN, giải mã tư liệu và kỷ vật, chương trình khắc họa hành trình bền bỉ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật như Linh thiêng Việt Nam, Có một thời như thế, Bài ca không quên, bản mashup Giai điệu Tổ quốc-Màu hoa đỏ và ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, chương trình còn có sự tham gia của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Những nhân chứng lịch sử sẽ cùng các nghệ sĩ tái hiện không gian ký ức, lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Thông qua cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường", Ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa thông điệp tri ân các anh hùng liệt sĩ, khơi dậy trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

https://nhandan.vn/cau-truyen-hinh-sao-sang-dan-duong-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-va-lan-toa-hanh-trinh-tra-lai-ten-cho-cac-anh-post977628.html