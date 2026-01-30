Chia sẻ áp lực với hệ thống mầm non công lập

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

Hướng tới môi trường giáo dục an toàn, chất lượng

Tọa lạc tại số 10 Lê Quang Đạo (phường Vỹ Dạ), cơ sở mầm non độc lập Hành Trình Của Em (Safari Kid) được đầu tư xây dựng đồng bộ với quy mô 3 tầng, gồm 5 phòng học, bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định và sân chơi rộng rãi, thoáng mát, đáp ứng nhu cầu vận động, khám phá của trẻ. Đội ngũ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, tận tâm, yêu trẻ.

Theo chia sẻ của cô Trần Thị Huệ, chủ cơ sở, giáo dục mầm non đang chuyển mạnh từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận phát triển năng lực, lấy trẻ làm trung tâm. Điều này đòi hỏi các cơ sở mầm non không chỉ chú trọng hoạt động dạy học mà còn phải nâng cao đồng bộ chất lượng nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục trẻ. Từ định hướng đó, Safari Kid đã chủ động ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, trong đó có giáo dục STEAM, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, bền vững.

Tại Trường Mầm non Bích Trúc (phường Thuận Hóa), việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN luôn được chú trọng. Cô Cao Thị Mỹ Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bích Trúc cho hay, để làm được điều này, nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Cơ sở vật chất luôn được thường xuyên nâng cấp, bảo trì nhằm bảo đảm môi trường học tập sạch, sáng, an toàn, có không gian phù hợp cho trẻ hoạt động ngoài trời.

Ở bậc học mầm non, gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Vì vậy, Trường Mầm non Bích Trúc luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thông qua việc thông tin các hoạt động trong năm học; lắng nghe, tiếp thu góp ý của phụ huynh để điều chỉnh phù hợp. Nhà trường tích cực mời phụ huynh cùng đồng hành trong chăm sóc, giáo dục và tham gia các hoạt động trải nghiệm, tạo sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ

Tính đến cuối năm 2025, trên địa bàn thành phố có 21 trường mầm non tư thục và 124 cơ sở GDMN độc lập tư thục được cấp phép hoạt động. Tổng số nhóm, lớp tại các cơ sở GDMN độc lập, tư thục là 498 nhóm, lớp, trong đó có 210 nhóm trẻ và 288 lớp mẫu giáo. Mạng lưới các cơ sở GDMN ngoài công lập phát triển tương đối phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tập trung chủ yếu tại các khu vực đông dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, nơi trường mầm non công lập chưa đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 24 tháng tuổi. Sự phát triển của loại hình ngoài công lập đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng quy mô huy động trẻ ra lớp, giảm áp lực cho hệ thống GDMN công lập và đáp ứng nhu cầu gửi con của người dân.

Theo ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hệ thống các cơ sở GDMN ngoài công lập đã và đang đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới GDMN. Hầu hết các cơ sở quan tâm cải thiện môi trường nuôi dưỡng, đảm bảo điều kiện an toàn, thực hiện chế độ ăn bán trú theo hướng đủ lượng - cân đối - phù hợp nhu cầu lứa tuổi; chú trọng vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và theo dõi sức khỏe trẻ.

Điều kiện cơ sở vật chất và môi trường giáo dục tại nhiều cơ sở được cải thiện rõ nét. Một số cơ sở đã chủ động đầu tư xây dựng, cải tạo phòng học, bếp ăn, mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lắp đặt camera giám sát tại nhóm, lớp được triển khai ở nhiều cơ sở, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Hoạt động giáo dục từng bước được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế. Nhiều cơ sở đã thực hiện chương trình GDMN theo hướng tích hợp, phát triển năng lực và lấy trẻ làm trung tâm; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi phù hợp với điều kiện thực tế. Một số cơ sở độc lập tại khu vực phường, xã trung tâm thành phố, đô thị còn chú trọng áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, như Montessori, STEM, giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL), góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trẻ.

Ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở GDMN ngoài công lập từng bước được tăng cường và đi vào nền nếp. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương được triển khai tương đối đầy đủ. Việc cấp phép thành lập, cho phép hoạt động và kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn được thực hiện theo phân cấp quản lý. Vai trò của UBND phường/xã trong quản lý địa bàn ngày càng được phát huy. Đa số các cơ sở GDMN chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động. Mầm non ngoài công lập đang từng bước khẳng định vai trò, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ và góp phần hoàn thiện mạng lưới GDMN trên địa bàn.