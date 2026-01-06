Nâng chất lượng cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Giờ học tại cơ sở mầm non Safari Kid

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, tính đến tháng 12/2025, toàn thành phố có 21 trường mầm non tư thục và 124 cơ sở GDMN độc lập tư thục được cấp phép hoạt động, với 498 nhóm, lớp. Hệ thống cơ sở GDMN ngoài công lập từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới trường lớp, góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ ngày càng tăng của người dân, nhất là tại các khu vực đô thị, khu đông dân cư, khu công nghiệp và những địa bàn trường công lập chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Phần lớn các cơ sở đã bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định. Một số đơn vị chủ động đầu tư phòng học, trang thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập vẫn còn bộc lộ không ít khó khăn, hạn chế; đòi hỏi cần có sự nhìn nhận toàn diện, khách quan, đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Hội thảo đã đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và thống nhất các định hướng lớn trong công tác quản lý, tổ chức và hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công lập trong giai đoạn tới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như: Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu Chương trình GDMN; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các cơ sở ngoài công lập; tiếp cận, vận dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến. Đồng thời, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại các cơ sở GDMN độc lập.