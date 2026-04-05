Tín hiệu vui từ việc mỗi sinh viên du lịch có 40 cơ hội việc làm

Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng tại ngày hội việc làm năm 2026 ở Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Ảnh: Hữu Phúc

Trong bức tranh phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, con số hơn 4.400 vị trí tuyển dụng dành cho 109 sinh viên tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Du lịch Huế không chỉ ấn tượng về quy mô, mà còn phản ánh nhu cầu nhân lực đang tăng tốc rõ rệt.

Khi doanh nghiệp chủ động “đặt hàng” ngay tại trường, điều đó cho thấy thị trường lao động du lịch không còn ở trạng thái dè dặt như trước, mà đã bước vào giai đoạn cạnh tranh nguồn nhân lực.

Con số này càng có ý nghĩa hơn khi đặt cạnh thực tế của nhiều ngành nghề khác. Không ít sinh viên ở các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, thậm chí cả một số ngành kỹ thuật, vẫn đang đối diện với bài toán khó tìm việc làm phù hợp sau khi ra trường. Có những bạn phải chấp nhận làm trái ngành, làm việc tạm thời hoặc kéo dài thời gian tìm việc.

Ở góc nhìn tích cực, đây là dấu hiệu đáng mừng cho cả người học lẫn cơ sở đào tạo. Sau nhiều năm ngành du lịch chịu tác động nặng nề, việc doanh nghiệp quay trở lại tuyển dụng với số lượng lớn cho thấy niềm tin đã phục hồi. Sinh viên ra trường không còn phải loay hoay tìm việc như trước, mà có thể tiếp cận nhiều lựa chọn ngay từ khi chưa nhận bằng.

Quan trọng hơn, sự hiện diện của hàng chục doanh nghiệp tại ngày hội việc làm cũng cho thấy mối liên kết giữa nhà trường và thị trường đang dần được củng cố. Đào tạo không còn là câu chuyện khép kín trong giảng đường, mà đã gắn với nhu cầu thực tế, với những tiêu chuẩn cụ thể từ phía doanh nghiệp.

Tuy vậy, nếu chỉ nhìn con số mỗi sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Huế tốt nghiệp có 40 cơ hội việc làm ở khía cạnh tích cực thôi thì có lẽ chưa đủ. Bởi lẽ, 40 cơ hội việc làm không đồng nghĩa với 40 lựa chọn chất lượng. Đằng sau con số ấy là một câu hỏi lớn hơn là liệu sinh viên có thực sự được tiếp cận những công việc phù hợp, có khả năng phát triển lâu dài hay không?

Thực tế của thị trường lao động du lịch lâu nay vẫn tồn tại một nghịch lý quen thuộc. Doanh nghiệp liên tục than thiếu nhân lực, trong khi không ít lao động sau khi vào nghề lại nhanh chóng rời đi. Nguyên nhân không nằm ở việc thiếu cơ hội, mà ở chất lượng của cơ hội. Nhiều vị trí có mức lương khởi điểm thấp, thời gian làm việc kéo dài, áp lực cao, trong khi lộ trình thăng tiến chưa rõ ràng.

Điều này cũng đặt ra trách nhiệm không nhỏ cho doanh nghiệp. Khi tham gia vào quá trình đào tạo và tuyển dụng, doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tuyển đủ người, mà cần tạo ra môi trường làm việc đủ tốt để giữ chân người lao động.

Một thị trường lao động lành mạnh không thể chỉ được đo bằng số lượng vị trí tuyển dụng, mà phải được nhìn nhận qua chất lượng việc làm và mức độ gắn bó của người lao động.

Một vấn đề khác cũng cần được nhìn nhận thẳng thắn là sự lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu thực tế. Dù các cơ sở đào tạo đã nỗ lực cập nhật chương trình, nhưng ngành du lịch đang thay đổi rất nhanh. Từ cách vận hành khách sạn, nhà hàng đến xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch số, tất cả đều đòi hỏi những kỹ năng mới.

Doanh nghiệp không chỉ cần nhân viên phục vụ tốt, mà cần những người có thể giao tiếp đa ngôn ngữ, sử dụng công nghệ, hiểu hành vi khách hàng và thích ứng linh hoạt. Trong khi đó, không phải sinh viên nào cũng được trang bị đầy đủ những kỹ năng này khi ra trường. Vì vậy, có nhiều cơ hội, nhưng không phải ai cũng đủ năng lực để chọn được cơ hội tốt nhất.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện 40 cơ hội việc làm trên mỗi sinh viên cũng phản ánh chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch. Đồng thời cho thấy một hệ sinh thái về cung cầu lao động mới đang dần hình thành. Khi nhà trường đào tạo gắn với thực tiễn, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, và sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường.

Nhưng để hệ sinh thái đó vận hành hiệu quả, cần đi thêm một bước nữa. Đó là nâng chất lượng việc làm, tiếp tục cập nhật chương trình đào tạo và quan trọng nhất là giúp người học hiểu rõ giá trị của mình trong thị trường lao động. Khi đó, việc mỗi sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế có 40 cơ hội việc làm sẽ không chỉ là con số gây chú ý trong một ngày hội việc làm, mà trở thành nền tảng cho một thế hệ lao động du lịch tự tin, chuyên nghiệp và đủ năng lực đi xa.