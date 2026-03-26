Sức trẻ lan tỏa những việc làm thiết thực

Các y, bác sĩ trẻ cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại phường Phú Bài

Những phần việc ý nghĩa

Buổi sáng cuối tuần đầu tháng 3, từ rất sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại Trạm Y tế phường Phú Bài (cơ sở 2) để được các bác sĩ trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, tư vấn sức khỏe.

Cầm trên tay sổ khám bệnh cùng phần thuốc được cấp phát miễn phí, bà Nguyễn Thị Đợi (phường Phú Bài) không giấu được niềm phấn khởi khi được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và miễn phí ngay tại địa phương: “Tôi lớn tuổi, đi lại khó khăn nên ít có điều kiện lên tuyến trên để khám bệnh. Nay các bác sĩ về tận nơi thăm khám, tư vấn rất tận tình, lại còn được cấp thuốc miễn phí. Mong là những chương trình như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Bác sĩ Hồ Đăng Khoa, đoàn viên Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, nội dung khám bệnh lần này gồm chuyên khoa nội và các chuyên khoa lẻ như: mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương, qua đó phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh cần theo dõi, điều trị. Một số bệnh nhân từng điều trị nội trú tại bệnh viện cũng có dịp gặp lại các bác sĩ, được tái khám và tư vấn phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp.

“Chúng tôi rất vui khi được tham gia một hoạt động ý nghĩa, góp phần đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân, nhất là các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn”, bác sĩ Khoa bộc bạch.

Hoạt động khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí lần này do Hội Thầy thuốc trẻ thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế triển khai và nằm trong khuôn khổ Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026. Nhiều công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng cũng được đồng loạt thực hiện, như: Hỗ trợ nguồn vốn cho 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp; trao 30 suất quà đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; triển khai tuyến đường “Ánh sáng nông thôn mới”; hỗ trợ sửa chữa 2 ngôi nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Tổng giá trị các hoạt động hơn 500 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ.

Lan tỏa sức trẻ

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Tháng Thanh niên năm 2026 không chỉ mở ra chuỗi phong trào sôi nổi của tuổi trẻ, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, góp phần tạo sức lan tỏa, chung tay xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và hướng tới mục tiêu xây dựng TP. Huế trở thành thành phố đặc sắc của khu vực Đông Nam Á.

Với tinh thần “3 tiên phong” và “4 chủ động”, Tháng Thanh niên năm nay đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi sự quyết tâm, năng động và sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cùng sự tham gia tích cực, xung kích của tuổi trẻ toàn thành phố.

Các cấp bộ đoàn - hội được yêu cầu phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động, mạnh dạn đề xuất các ý tưởng sáng tạo, giải pháp đột phá trong học tập, công tác và đời sống. Đặc biệt, chú trọng ứng dụng công nghệ số để gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Huế thông qua các sản phẩm truyền thông hiện đại như video, podcast, tour trải nghiệm số, thực tế ảo… Đồng thời, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, bằng các mô hình tự quản, đội xung kích và các hình thức tuyên truyền phù hợp với giới trẻ.

Tinh thần chủ động được nhấn mạnh trong việc đổi mới cách triển khai các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn. Các hoạt động chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, từ xây dựng chính quyền số, xã hội số đến thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, thương mại điện tử, phát huy hiệu quả các tổ “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, tiếp cận nền tảng số an toàn, hiệu quả.