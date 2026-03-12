Việt Nam đồng đề xuất Nghị quyết của Liên hợp quốc về 'Ngày quốc tế cà phê'

Việc Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về "Ngày quốc tế cà phê" có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam

Nghị quyết Ngày quốc tế cà phê do Brazil và Nhóm nòng cốt gồm 18 nước đề xuất, trong đó có Việt Nam, cùng sự đồng bảo trợ của 97 quốc gia thành viên LHQ - cao nhất trong số các dự thảo nghị quyết được Đại hội đồng khóa 80 xem xét cho đến nay.

Điều này cho thấy sự quan tâm và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của ngành cà phê trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và sinh kế bền vững cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Nghị quyết nhấn mạnh, cà phê không chỉ là mặt hàng nông sản quan trọng mà còn mang giá trị văn hóa, xã hội sâu sắc, gắn với đời sống và truyền thống của nhiều quốc gia.

Ngành cà phê đóng góp quan trọng vào sinh kế của hàng triệu hộ gia đình, đặc biệt là các hộ nông dân nhỏ, đồng thời tạo nguồn thu đáng kể cho nhiều nước đang phát triển.

Nghị quyết cũng ghi nhận vai trò của chuỗi giá trị cà phê toàn cầu trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy bình đẳng giới và thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của LHQ.

Việc Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về "Ngày quốc tế cà phê" có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam - một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.

Là thành viên Nhóm nòng cốt xây dựng Nghị quyết, Việt Nam đã tích cực phối hợp với các nước và đối tác quốc tế thúc đẩy sáng kiến này, qua đó góp phần nâng cao nhận thức toàn cầu về vai trò của ngành cà phê, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển chuỗi giá trị cà phê bền vững, đồng thời quảng bá hình ảnh và giá trị của cà phê Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế và các giới liên quan tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.