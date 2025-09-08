Sinh viên Huế làm thực tập sinh tại Pháp

Sinh viên Minh Thi (bìa trái) và Diệu Ánh. Ảnh: Thu Mai

Vòng tuyển chọn thực tập sinh ADM được tổ chức nghiêm ngặt hàng năm với 4 bài thi: năng lực tiếng Pháp (trình độ tối thiểu B2), kiến thức chuyên ngành y bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, cùng phần trình bày động lực cá nhân. Trong số nhiều ứng viên tiềm năng, Minh Thi và Diệu Ánh đã vượt qua, trở thành hai gương mặt đại diện của Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong kỳ thực tập ADM 2025.

Huỳnh Thái Minh Thi đang thực tập tại Khoa Sản phụ khoa, Trung tâm Bệnh viện Đại học Amiens - Picardie (CHU d’Amiens - Picardie), bệnh viện đại học lớn nhất vùng Hauts-de-France. Minh Thi cho biết: “Thực tập tại khoa sản này giúp em có cơ hội quan sát và học hỏi quy trình theo dõi thai kỳ, hỗ trợ sinh nở, chăm sóc sau sinh cũng như điều trị các bệnh lý phụ khoa. Đây là trải nghiệm quý giá, giúp em tiếp cận kiến thức, kỹ thuật hiện đại, mở rộng góc nhìn và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Em cũng học được cách giao tiếp, làm việc trong môi trường đa văn hóa - điều rất cần thiết cho hành trình trở thành một bác sĩ trong tương lai”.

Nguyễn Trần Diệu Ánh lại chọn Khoa Nhi tại Trung tâm Bệnh viện Troyes (CH Troyes), cơ sở y tế lớn nhất tỉnh Aube, vùng Grand Est. Ánh xúc động: “Em rất yêu trẻ con và càng khao khát trở thành bác sĩ nhi khi chứng kiến sự hồi phục của các bệnh nhi trong quá trình thực tập. Em mong muốn học hỏi những kỹ thuật, phương pháp mới tại Pháp để sau này áp dụng hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe trẻ em ở Việt Nam”.

Để có được cơ hội này, Minh Thi và Diệu Ánh đều có thành tích học tập và hoạt động nổi bật. Minh Thi sở hữu IELTS 7.5, giải Nhì cuộc thi SV-Startup toàn quốc, cùng nhiều thành tích xuất sắc khác. Diệu Ánh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, đoàn viên ưu tú cấp trường, tham gia nghiên cứu khoa học, báo cáo tại các hội thảo y khoa quốc gia. Cả hai sinh viên này hiện là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Pháp của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Trải qua hai tuần thực tập đầu tiên, Minh Thi và Diệu Ánh đều được “mở rộng tầm nhìn” nhờ tiếp xúc với kỹ thuật y khoa hiện đại và phong cách làm việc chuyên nghiệp tại bệnh viện Pháp. Với sự hỗ trợ từ Tổ chức ADM cùng các thầy cô, bác sĩ nội trú và sinh viên y Pháp, hai sinh viên đã dần làm quen và ổn định cuộc sống nơi đất khách. Những trải nghiệm tại Pháp không chỉ là dấu ấn trong hành trình tuổi trẻ mà còn là hành trang quý báu, góp phần bồi đắp tri thức, chuyên môn và tinh thần hội nhập cho thế hệ sinh viên y khoa của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.