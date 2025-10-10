Pháp công bố thành phần nội các chính phủ mới

  • Huế ngày nay Online
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sau một tuần chính trường Pháp đầy biến động, Điện Élysée (Phủ Tổng thống Pháp) tối 12/10 đã chính thức công bố danh sách chính phủ mới do Thủ tướng Sébastien Lecornu đứng đầu, đánh dấu sự trở lại của ông chỉ vài ngày sau khi nội các đầu tiên của ông buộc phải từ chức.

 Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. (Ảnh: Xinhua)

Chính phủ mới gồm 34 thành viên, được mô tả là “sự pha trộn giữa kinh nghiệm chính trị và xã hội dân sự”, với mục tiêu mang lại hình ảnh dung hòa và ổn định trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái. Theo nguồn tin từ Điện Matignon (Phủ Thủ tướng Pháp), ông Lecornu muốn "tạo nên một tập thể kết hợp giữa các chuyên gia kỹ trị, các nghị sĩ ôn hòa và những gương mặt mới từ xã hội dân sự".

Việc thành lập nội các mới diễn ra trước thềm trình dự toán ngân sách năm 2026 lên Quốc hội. Theo Hiến pháp Pháp, Quốc hội lưỡng viện chỉ có 70 ngày để thảo luận và thông qua dự luật tài chính trước ngày 31/12. Do vậy, Thủ tướng Lecornu buộc phải đẩy nhanh tiến trình nhằm bảo đảm tuân thủ các mốc hiến định và tránh nguy cơ bị tê liệt về lập pháp.

Chính phủ "Lecornu II" ra đời trong bối cảnh khủng hoảng chính trị kéo dài. Đảng Những người Cộng hòa (LR) mà ông Lecornu xuất thân đang chia rẽ sâu sắc về việc tham gia liên minh cầm quyền, trong khi phe đối lập, đặc biệt là các đảng Xã hội, đảng Xanh và đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI), đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu chính phủ không đình chỉ cải cách hưu trí gây tranh cãi.

Theo các nguồn tin báo chí Pháp, nội các "Lecornu II" - bao gồm 18 nam và 16 nữ - được xem là nỗ lực duy trì nguyên tắc cân bằng giới, song đối mặt với thách thức lớn về đa số nghị viện. Nhiệm vụ trước mắt của chính phủ mới là trình dự luật ngân sách, duy trì ổn định chính trị và khôi phục lòng tin của cử tri trong bối cảnh nước Pháp vẫn bị chia rẽ sâu sắc sau nhiều tháng bất đồng chính trị.

